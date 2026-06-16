IEM Colonia 2026: Il tabellone playoff a otto squadre è pronto con l'azione che inizierà più avanti questa settimana

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Siamo ora nelle fasi finali del torneo tedesco Intel Extreme Masters Cologne 2026, con la Fase 3 che si è conclusa e tutti gli occhi si stanno rivolgendo al tabellone playoff.

L'azione inizierà più avanti questa settimana con le prime due delle sette partite rimanenti, con ogni partita da qui in poi una dura partita a eliminazione in cui le squadre saranno eliminate definitivamente o accederanno al turno successivo.

A tal fine, potresti essere curioso di conoscere le partite, le squadre confermate, gli orari e le date delle partite rimaste. Se sì, trova queste informazioni qui sotto.

IEM Colonia 2026 Quarti di finale



Aurora Gaming vs. BetBoom Team alle 14:45 BST/15:45 CEST del 18 giugno



9z Team vs. Furia alle 18:00 BST/19:00 CEST del 18 giugno



Spirito di squadra vs. G2 Esports alle 14:45 BST/15:45 CEST del 19 giugno



Team Falcons vs. Team Vitality alle 18:00 BST/19:00 CEST del 19 giugno



Semifinali IEM Colonia 2026



Vincitore di Spirit/G2 vs. Vincitore di Falcons/Vitality il 20 giugno (ora da definire)



Vincitore di Aurora/BetBoom vs. Vincitore di 9z/Furia il 20 giugno (Tempo da definire)



IEM Colonia 2026