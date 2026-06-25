Estate rovente! Il Regno Unito stabilisce un nuovo record storico di temperatura a giugno
La recente ondata di caldo che ha attraversato l'Europa ha già lasciato il segno nel Regno Unito.
Potremmo essere sulla buona strada per l'estate più calda mai registrata in tutta Europa? Molti paesi hanno superato i precedenti record per le temperature più alte di primavera e maggio il mese scorso, e l'ondata di caldo in corso che colpisce l'Europa ha registrato temperature sconvolgenti in gran parte del continente più ampio.
A tal fine, come previsto, il Regno Unito ha ora stabilito un nuovo record di temperatura a giugno, tutti dopo i 36,1°C registrati a Gosport, Hampshire, secondo il Met Office. La temperatura è considerata un record provvisorio al momento, poiché i dati devono essere verificati e perché potrebbe essere superata di nuovo nei prossimi giorni, con probabilmente altri due giorni di temperature torride previste per il Regno Unito.
Quello che sappiamo è che ha superato un record che è detenuto congiuntamente dal 1957 e dal 1976, quando era registrato 35,6°C.
Alcuni degli altri record regionali battuti includono il Galles che ha superato la sua temperatura minima più alta per giugno, con St Athan nel South Glamorgan che ha raggiunto 20,3°C nelle prime ore del 23 giugno.
Per il Regno Unito, questo significa ora che il paese ha registrato record di temperatura assoluti per maggio e giugno consecutivi, ponendo la domanda se luglio e agosto seguiranno. Si può solo sperare di no, dato che il record assoluto di luglio ha raggiunto il picco di 40,3°C nel 2022 e agosto ha raggiunto i 38,5°C nel 2003...