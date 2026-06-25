Estate rovente! Il Regno Unito stabilisce un nuovo record storico di temperatura a giugno

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Potremmo essere sulla buona strada per l'estate più calda mai registrata in tutta Europa? Molti paesi hanno superato i precedenti record per le temperature più alte di primavera e maggio il mese scorso, e l'ondata di caldo in corso che colpisce l'Europa ha registrato temperature sconvolgenti in gran parte del continente più ampio.

A tal fine, come previsto, il Regno Unito ha ora stabilito un nuovo record di temperatura a giugno, tutti dopo i 36,1°C registrati a Gosport, Hampshire, secondo il Met Office. La temperatura è considerata un record provvisorio al momento, poiché i dati devono essere verificati e perché potrebbe essere superata di nuovo nei prossimi giorni, con probabilmente altri due giorni di temperature torride previste per il Regno Unito.

Quello che sappiamo è che ha superato un record che è detenuto congiuntamente dal 1957 e dal 1976, quando era registrato 35,6°C.

Alcuni degli altri record regionali battuti includono il Galles che ha superato la sua temperatura minima più alta per giugno, con St Athan nel South Glamorgan che ha raggiunto 20,3°C nelle prime ore del 23 giugno.

Per il Regno Unito, questo significa ora che il paese ha registrato record di temperatura assoluti per maggio e giugno consecutivi, ponendo la domanda se luglio e agosto seguiranno. Si può solo sperare di no, dato che il record assoluto di luglio ha raggiunto il picco di 40,3°C nel 2022 e agosto ha raggiunto i 38,5°C nel 2003...