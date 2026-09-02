Età Twisters Anteprima: L'età è davvero solo un numero in questa affascinante avventura cooperativa

Sebbene le avventure cooperative per due giocatori siano fondamentalmente costruite per essere esperienze più accessibili rispetto a molti altri videogiochi, è innegabile che questi giochi possano comunque essere una sfida per chi non ha esperienza a capire. La struttura di It Takes Two, Split Fiction, persino Portal 2, è pensata affinché giocatori con abilità molto diverse possano riunirsi e godersi un'esperienza interattiva, e sebbene la struttura permetta a una persona più esperta di guidare un giocatore meno esperto, ci sono comunque molti elementi in cui i giocatori devono stare in piedi da soli, il che può risultare un po' opprimente e impegnativo per chi usa questi giochi come punto di partenza.

Il motivo per cui ne parlo è perché Age Twisters di Piccolo Studio non cade nella stessa trappola. Certo, quello di cui parliamo con questo gioco pubblicato da Krafton è un'avventura cooperativa per due giocatori, ma è anche fondamentalmente costruito da zero per essere accessibile al pubblico più ampio possibile.

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Age Twisters riesce a fare questo risultato in molti modi. Per prima cosa, si allontana dalla configurazione a schermo diviso per preferire un'angolazione di telecamera isometrica in cui entrambi i giocatori sono sempre sullo stesso schermo. Non puoi davvero allontanarti l'uno dall'altro, in parte a causa del level design che incoraggia i giocatori a restare insieme, ma anche perché l'angolo di visione è piuttosto ampio e lascia abbastanza spazio per muoversi. La seconda scelta di design deriva dal gameplay vero e proprio, strutturato per essere incredibilmente semplice da imparare e comprendere. Ci sono un numero limitato di input e meccaniche, e sebbene ci siano alcuni poteri e strumenti che aggiungono profondità in alcuni punti, gran parte del gameplay è costruito in modo che tu debba premere solo pochi tasti per completare il compito da svolgere. E questo mi porta all'ultimo punto, ovvero che man mano che i giocatori operano nello stesso spazio, un giocatore più abile può completare efficacemente la maggior parte dei compiti senza bisogno di troppo aiuto dal partner. Può sembrare un po' controverso come un'avventura cooperativa a due giocatori, ma il presupposto è che i giocatori non devono fare la loro parte allo stesso modo per avere successo, cosa utile quando si gioca con un pubblico più giovane o con chi ha poca o zero esperienza con il controller.

Il punto è che Age Twisters si sta rivelando uno dei giochi d'avventura cooperativa più accessibili che abbia mai incontrato. Riesce anche a farlo senza sacrificare narrazione, un design dei livelli meraviglioso, umorismo o gameplay coinvolgente, come la demo che ho testato - insieme al direttore del gioco e general manager dello studio Alexis Corominas Barrueco - si è dimostrata molto efficace. La versione preview consisteva in circa i primi 30 minuti di Age Twisters, una parte in cui incontriamo i nostri protagonisti, scopriamo la motivazione dietro la loro epica avventura e ci troviamo anche faccia a faccia con l'intera premessa del progetto che dà il nome; cioè il twisting dell'età.

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Per farla breve, Age Twisters segue un nonno e sua nipote mentre partono in una missione per scoprire la verità sulla loro figlia/madre scomparsa. L'intera avventura è ambientata in una città futura colorata e carismatica, dove gli edifici si innalzano alte tra le nuvole, le strade si contortono nell'aria senza strutture di supporto chiare e dove robot eccentrici consegnano pacchi. Unendo tutti e tre questi elementi, la storia inizia quando un pacco viene consegnato dalla figlia/madre perduta da tempo e include due strane fasce che, una volta indossate, permettono ai due protagonisti di cambiare stato d'età, alternando tra essere bambini, adolescenti, adulti e pensionati, tutti elementi che puoi fare liberamente e senza alcuna limitazione.

Come Age Twisters sviluppa questo design è strutturando il gameplay attorno ai quattro stati d'età. Lo stato adulto, ad esempio, è forte e può sollevare facilmente oggetti, mentre quello bambino è veloce e agile, e a questo ci aggiungono strumenti e 'power-up' specifici per ogni stato d'età. Durante la versione di anteprima, ho potuto provare direttamente i poteri bambino e adolescente, con il primo che funge da rampino per saltare oltre ampi spazi dove si trovano punti di ancoraggio e per afferrare oggetti da lontano, e il secondo sono strumenti musicali che, suonati, emettono un'onda sonora che rallenta tutto ciò che si trova direttamente nella loro zona frontale. Con questi pezzi al loro posto, devi passare da uno stato all'altro per fare platform nei livelli e risolvere enigmi ambientali. Questi possono essere radunare galline in un pollaio, trovare e sostituire batterie, rallentare e controllare colpi laser letali, o combattere contro nemici simili a Minions che si muovono e vogliono solo trattenerti per le tue marachelle legate all'età.

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Piccolo Studio aggiunge anche altri meccanismi interessanti sotto forma di invecchiare forzatamente il giocatore. Incontrerai pozze blu e gialle, e l'idea è che quando sei in una delle due aree, diventerai o diventerai progressivamente più vecchio o più giovane, a seconda del colore. Quindi, per superare un'area gialla, vorrai iniziare dallo stato anziano per avere diversi stati da attraversare prima di diventare un bambino incapace che deve essere 'resuscitato' per tornare a una forma giocabile. Lo stesso vale per lo stato più macabro di 'morte': se vieni spinto oltre lo stato anziano, verrai ridotto a un mucchio di ossa... Questo sistema viene poi usato dai nemici, che invece di invecchiare un giocatore trasformeranno immediatamente uno degli eroi in un neonato o in un mucchio di ossa da rigenerare se riescono a colpirti, cosa che può sembrare piuttosto difficile, ma in realtà i nemici sono fatti come buffoni simili a Minions che dovrebbero svanire rispetto ai protagonisti.

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Sono stati anticipati alcuni extra aggiunti come parte dell'esperienza Age Twisters che Piccolo Studio non era ancora pronto a mettere in evidenza e a esplorare. Da oggetti più interattivi in ogni livello per offrire ai giocatori più elementi da 'toccare', a puzzle e sfide aggiuntive per superare che danno monete ricompensa. Per quanto riguarda cosa fare con queste monete raccolte e come vengono spese, Piccolo non ha approfondito per ora, limitandosi a notare che darà ai giocatori maggiori opzioni per lasciare il proprio marchio sull'azione.

Ma nonostante questi extra aggiunti, ciò che mi è stato mostrato di Age Twisters durante la breve anteprima della Gamescom è stato più che sufficiente a convincermi del gioco. Quello che Piccolo Studio ha ideato con questo progetto è carismatico e affascinante, colorato e divertente, umoristico e accessibile. Per molti versi, è una delle avventure cooperative per due giocatori più promettenti di sempre, e questo in un'epoca in cui Hazelight domina e progetti come Orbitals continuano a innovare e impressionare. Se stai cercando un gioco da giocare con un genitore o un partner con competenze limitate nel gaming, questo è quello che fa per te.