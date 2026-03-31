Eternia vi aspetta nel trailer ufficiale di Masters of the Universe

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Con grande gioia di molti di noi nati e/o cresciuti negli anni '80, He-Man (la star della serie animata e della gamma di giocattoli Masters of the Universe ) è tornato ed è in ascesa. Dopo una serie animata che ha riacceso l'interesse per il muscoloso Principe di Eternia e Difensore dei Segreti del Castello di Grayskull, ora abbiamo una nuova versione live-action della sua leggenda, prevista per il 5 giugno nelle sale di tutto il mondo.

Avevamo già visto alcuni teaser precedenti per Masters of the Universe, ma ora abbiamo il trailer cinematografico ufficiale, dove possiamo vedere Nicholas Galitzine nei panni di Adam/He-Man, Camila Mendes come Teela, Allison Brie come Evil-Lyn e Idris Elba come Man-At-Arms. E anche se non possiamo vedere il suo volto, dietro il sinistro cranio di Skeletor c'è Jared Leto.

Ora potete godervi il trailer Masters of the Universe qui sotto e unirvi a noi nel gridare: "Ho il potere!"