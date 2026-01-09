Eternity debutterà su Apple TV tra cinque settimane

HQ

Apple TV Gli abbonati avranno presto un piacere, dato che la commedia romantica Eternity arriverà sulla piattaforma tra appena cinque settimane. Come confermato dallo streamer, il film che riunisce Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner uscirà sulla piattaforma il 13 febbraio, giusto in tempo per San Valentino.

Per chi non conoscesse ciò che questo film offre agli spettatori, date un'occhiata alla sinossi e al trailer qui sotto.

"In un aldilà dove le anime hanno una settimana per decidere dove trascorrere Eternity, Joan si trova di fronte all'impossibile scelta tra l'uomo con cui ha passato la vita e il suo primo amore, morto giovane e che ha aspettato decenni che arrivasse."

Per saperne di più su Eternity, non perdere la nostra recensione dedicata al film, che ci ha impressionato e ci ha ridato fiducia nel genere commedia romantica.