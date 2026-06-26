Ethan Hawke e Russell Crowe sono protagonisti del thriller poliziesco The Weight

Cerchi qualcosa di emozionante e ricco di azione da vedere al cinema? Se è così, il prossimo progetto di Vertical potrebbe davvero incuriosirti, dato che ruota attorno a un criminale a cui viene affidato un compito di rapina in una miniera d'oro in cambio della sua libertà da un estenuante campo di prigionia.

Conosciuto come The Weight, il film segue il personaggio di Samuel interpretato da Ethan Hawke, un uomo che stringe un accordo con il direttore interpretato da Russell Crowe per rubare l'oro estratto dal campo e fuggire, consegnandolo in un luogo lontano, tutto per poter fuggire dal campo e riunirsi con la figlia, che rischia di essere data in adozione dopo la sua incarcerazione. Come ci si aspetterebbe, una rapina del genere non è mai particolarmente semplice, con i fuggitivi che affrontano uomini di legge implacabili, un ambiente implacabile e tradimenti.

Diretto da Padraic McKinley, The Weight si prepara alla prima uscita nelle sale il 18 settembre, e puoi vedere qui sotto la sua sinossi ufficiale e il trailer.

"Quando Samuel (Ethan Hawke) viene strappato dalla figlia e mandato in una prigione brutale, il direttore Clancy (Russell Crowe) gli propone una proposta ad alto rischio: contrabbandare oro da una miniera remota con una squadra pericolosa di prigionieri e otterrà la sua libertà."