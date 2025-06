Ethan Hawke torna nei panni di The Grabber in Black Phone 2

Il sequel dell'horror/thriller del 2021 The Black Phone ha appena rivelato il suo primo trailer, in cui vediamo il ritorno del personaggio di Ethan Hawke, The Grabber.

Nel trailer, sembra che sia passato del tempo tra gli eventi del sequel e del film originale. Il nostro personaggio principale, Finney, ha superato il suo tempo nel seminterrato, eppure sembra che il Grabber non sia pronto a lasciar andare gli eventi del primo film.

Dopo essere apparentemente morto in The Black Phone, Black Phone 2 vede il Grabber tornare e iniziare a perseguitare i sogni di Finney e Gwen e le loro vite da svegli. Dai un'occhiata tu stesso al trailer qui sotto:

Black Phone 2 arriva nelle sale il 17 ottobre.