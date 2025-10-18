Ethan Hawke vuole giocare a The Grabber ancora una volta

HQ

A quanto pare è molto divertente entrare nei panni (e nella maschera) di un pazzo squilibrato. Almeno se chiedete a Ethan Hawke, che ha interpretato The Grabber, un brutto serial killer e principale antagonista di The Black Phone e del suo nuovissimo sequel che sta attualmente facendo il giro del cinema.

Hawke ha recentemente parlato di voler continuare a esplorare il personaggio, e senza spoilerare nulla del secondo film l'attore ha detto:

"Mi piacerebbe andare all'inferno con il Grabber. Questo è quello che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe conoscerlo. Questo sarebbe il mio sogno per il terzo, lasciare che sia un pezzo di personaggio su ciò che lo ha creato, chi è ora e come sta perseguitando i sogni degli altri".

Storicamente Hawke è noto per la sua riluttanza a recitare nei sequel, quindi l'affermazione è davvero intrigante. C'è ovviamente qualcosa nel personaggio che gli parla e si spera che Scott Derrickson, che ha diretto entrambi i film, trasformi il desiderio di Hawke in realtà.

Le probabilità sono almeno buone, con The Black Phone che ha incassato più di 160 milioni di dollari a livello globale. E secondo le prime stime The Black Phone 2 è partito alla grande. Quindi, anche se nulla è stato ancora confermato ufficialmente, un terzo film non è impossibile.

Hai visto The Black Phone 2 e quali sono i tuoi pensieri sul film?