Ethan Mbappé si scusa per il cartellino rosso, si assume tutta la responsabilità della sconfitta del Lille contro il Betis
Mbappé ha visto il primo cartellino rosso della sua carriera.
Il Real Betis ha sconfitto il Lille in Champions League martedì, rimontando per vincere 3-2 a Lille, in una partita segnata dal cartellino rosso ricevuto da Ethan Mbappé al 56° minuto, per aver dato una gomitata a Natan dopo i festeggiamenti per il gol di Parrot che ha completato la rimonta del Betis: il fratello minore di Kylian Mbappé ha colpito Natan in faccia con il gomito.
Dopo un controllo VAR, Mbappé è stato espulso con un cartellino rosso diretto, il primo della sua carriera, e in seguito si è scusato con i tifosi del Lille su Instagram, assumendosi la piena responsabilità della sconfitta.
"Voglio scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per questo gesto inaccettabile. La sconfitta è interamente colpa mia e mi assumo tutta la responsabilità. Ho deluso i miei compagni nella competizione più importante. Mi dispiace", ha scritto Mbappé su Instagram.
Davide Ancelotti, allenatore del Lille OSC, ha detto in conferenza stampa che i giocatori devono sapere come gestire emozioni e frustrazioni. "Il discorso che ho tenuto era rivolto a tutto il gruppo di giocatori, non solo a Ethan. Ovviamente, imparerà da questo perché è un giovane giocatore. Penso che sia il primo a dispiacersi e sa che non può fare una cosa del genere".