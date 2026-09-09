Ethan Mbappé si scusa per il cartellino rosso, si assume tutta la responsabilità della sconfitta del Lille contro il Betis

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Il Real Betis ha sconfitto il Lille in Champions League martedì, rimontando per vincere 3-2 a Lille, in una partita segnata dal cartellino rosso ricevuto da Ethan Mbappé al 56° minuto, per aver dato una gomitata a Natan dopo i festeggiamenti per il gol di Parrot che ha completato la rimonta del Betis: il fratello minore di Kylian Mbappé ha colpito Natan in faccia con il gomito.

Dopo un controllo VAR, Mbappé è stato espulso con un cartellino rosso diretto, il primo della sua carriera, e in seguito si è scusato con i tifosi del Lille su Instagram, assumendosi la piena responsabilità della sconfitta.

"Voglio scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi per questo gesto inaccettabile. La sconfitta è interamente colpa mia e mi assumo tutta la responsabilità. Ho deluso i miei compagni nella competizione più importante. Mi dispiace", ha scritto Mbappé su Instagram.

Davide Ancelotti, allenatore del Lille OSC, ha detto in conferenza stampa che i giocatori devono sapere come gestire emozioni e frustrazioni. "Il discorso che ho tenuto era rivolto a tutto il gruppo di giocatori, non solo a Ethan. Ovviamente, imparerà da questo perché è un giovane giocatore. Penso che sia il primo a dispiacersi e sa che non può fare una cosa del genere".