Euphoria torna il 13 aprile e abbiamo il primo trailer

Sono passati più di quattro anni dall'ultima volta che abbiamo visto il cast Euphoria , e il piano iniziale era di girare una terza stagione nel 2023. Ma molti degli attori sono diventati tra i nomi più in voga a Hollywood in questo momento, poi c'è stato quel grande sciopero di Hollywood, e uno degli attori (Angus Cloud) che aveva un ruolo chiave è morto.

Questo ha significato che è passato molto tempo e la sceneggiatura ha dovuto essere riscritta, ma ad aprile sarà finalmente il momento per Rue (Zendaya), Nate (Jacob Elordi), Jules (Hunter Schafer) e Cassie (Sydney Sweeney) di continuare le loro storie di vita. E ora finalmente sappiamo quando, grazie a un primo trailer che rivela che la terza stagione inizia il 13 aprile - il che probabilmente significa il giorno dopo per noi in Europa.

I personaggi ovviamente sono invecchiati e molte cose sono successe dall'ultima volta che li abbiamo visti, e sembra che questa volta sarà una storia più ricca di azione. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e facci sapere cosa ne pensi della nuova direzione.

