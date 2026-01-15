Euphoria torna il 13 aprile e abbiamo il primo trailer
Sembra che siano in atto grandi cambiamenti, non solo nella storia stessa, ma anche nel modo in cui viene raccontata.
Sono passati più di quattro anni dall'ultima volta che abbiamo visto il cast Euphoria , e il piano iniziale era di girare una terza stagione nel 2023. Ma molti degli attori sono diventati tra i nomi più in voga a Hollywood in questo momento, poi c'è stato quel grande sciopero di Hollywood, e uno degli attori (Angus Cloud) che aveva un ruolo chiave è morto.
Questo ha significato che è passato molto tempo e la sceneggiatura ha dovuto essere riscritta, ma ad aprile sarà finalmente il momento per Rue (Zendaya), Nate (Jacob Elordi), Jules (Hunter Schafer) e Cassie (Sydney Sweeney) di continuare le loro storie di vita. E ora finalmente sappiamo quando, grazie a un primo trailer che rivela che la terza stagione inizia il 13 aprile - il che probabilmente significa il giorno dopo per noi in Europa.
I personaggi ovviamente sono invecchiati e molte cose sono successe dall'ultima volta che li abbiamo visti, e sembra che questa volta sarà una storia più ricca di azione. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e facci sapere cosa ne pensi della nuova direzione.