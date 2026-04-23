Euphoria: Stagione 3 (Episodi 1 e 2)

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Euphoria mi ha colpito come un pugno duro come una roccia al plesso solare. Una sorta di dramma di formazione adulta, ma senza moralizzazione e senza tirarsi indietro dagli orrori. Completato da recitazioni assolutamente di prim'ordine – con Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Jacob Elordi ormai tutti considerati élite di Hollywood – questo ha portato a una serie che ha aperto nuove strade e è rimasta impressa nella mente molto tempo dopo la fine della prima stagione.

Nella seconda stagione, uscita nel 2022, abbiamo potuto assistere a qualcosa di più simile, con uno sviluppo dei personaggi impressionante, e presto è diventato chiaro che ci sarebbe stata una terza stagione. Ma poi la realtà è arrivata sotto forma della pandemia di Covid, degli scioperi degli attori e delle difficoltà nell'organizzare le riprese, dato che gran parte del cast aveva, come detto, seguito con carriere di incredibile successo.

OnlyFans diventa la soluzione per Cassie (Sydney Sweeney) quando finisce i soldi.

Inoltre, Angus Cloud, che aveva avuto un ruolo piuttosto importante nella serie, è venuto a mancare e, nella primavera del 2025, Eric Dane ha rivelato di essere stato diagnosticato con SLA. Non era più scontato che ci sarebbe stata una terza stagione, ma come sappiamo, è iniziata su HBO Max e ho visto i primi due episodi.

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Sebbene Rue (Zendaya) sia sempre stata la protagonista della serie, ciò è particolarmente evidente all'inizio di Euphoria: Stagione 3. Il fatto che siano passati quattro anni nella vita reale si riflette anche in parte nella serie TV. Sono successe molte cose; Il liceo è finito e i gruppi di amici si sono separati - ma le cose non sembrano andare particolarmente bene per nessuno. Quando rivediamo Rue, è diventata una corriera di droga tra Messico e Stati Uniti e, non sorprende, non è felice della sua vita.

Molto tempo viene dedicato a raccontare la sua storia, come è arrivata dove è e il suo percorso per allontanarsi dalla miseria. Diventa chiaro fin dall'inizio che le tonalità oscure e i toni grigi rimangono, e in diverse occasioni mi colpisce il fatto che ciò che in qualsiasi altro contesto sarebbe considerato circostanze terribili, in Euphoria, può sembrare un sollievo e uno sviluppo positivo.

Rue rimane al centro della storia, e Zendaya fa un lavoro brillante nel darle vita e renderla credibile.

Cassie (Sydney Sweeney) e Nate Jacobs (Jacob Elordi) fanno anch'essi una comparsa già nel primo episodio. Cassie è ancora sull'orlo di un crollo e ha capito che OnlyFans sembra un buon modo per guadagnare. Nate, invece, non è così convinto, perché gestisce un'azienda e ha bisogno di investitori seri.

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I dilemmi morali vengono costantemente messi alla prova e spesso finiscono per andare ben oltre qualsiasi limite concepibile. I creatori di Euphoria rimangono assolutamente coraggiosi, raccontando la storia come ritengono opportuno e permettendoci di entrare in un mondo che pochi di noi speriamo abbiano mai dovuto affrontare, con droghe e problemi di salute mentale che rappresentano un pilastro centrale. Detto ciò, questa volta c'è una narrazione più chiara e generale, in cui la vita di Rue è decisamente più movimentata rispetto a quando era a scuola e, da tossicodipendente, cercava di affrontare la vita quotidiana.

Purtroppo, Eric Dane è recentemente venuto a mancare a causa della SLA e fa la sua ultima apparizione in Euphoria: Stagione 3. Fatica con le battute, ma riesce comunque a mantenere la professionalità per cui era conosciuto.

Questo conferisce alla terza stagione un'atmosfera diversa rispetto alle sue due predecessori; È più ricco di azione, per mancanza di una parola migliore. Penso che non piacerà a tutti, ma da parte mia mi ritrovo ad apprezzare che non sia più della stessa cosa e che il capitolo delle scuole superiori per la gang sia ormai finito. Certo, si potrebbe sostenere che alcune parti sembrino un po' troppo inverosimili, e che sia un po' un peccato che attori così bravi abbiano così poche scene insieme perché sono in fasi diverse della vita (sia geograficamente che mentalmente) – ma sembra comunque una progressione naturale.

È emozionante vedere dove sono arrivati tutti, come stanno affrontando la vita e, naturalmente, assistere a nuovi colpi di scena, tradimenti, ma anche a riunioni davvero commoventi. Dopo due episodi di Euphoria: Stagione 3, penso che i creatori siano assolutamente sulla strada giusta, e in diverse sequenze sembra quasi che Quentin Tarantino avrebbe potuto scrivere una storia di formazione (coming of forming), il che è davvero un grande elogio. Se il resto della serie mantiene questo ritmo, sembra che questa banda riceverà l'addio che sia loro che noi spettatori meritiamo.