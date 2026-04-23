Euphoria: Stagione 3 (Episodi 1 e 2)
La serie TV stella è tornata, e rimane implacabile come sempre nel ritratto dei giovani che vivono ai margini della società, con la droga come compagna più stretta...
Euphoria mi ha colpito come un pugno duro come una roccia al plesso solare. Una sorta di dramma di formazione adulta, ma senza moralizzazione e senza tirarsi indietro dagli orrori. Completato da recitazioni assolutamente di prim'ordine – con Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Jacob Elordi ormai tutti considerati élite di Hollywood – questo ha portato a una serie che ha aperto nuove strade e è rimasta impressa nella mente molto tempo dopo la fine della prima stagione.
Nella seconda stagione, uscita nel 2022, abbiamo potuto assistere a qualcosa di più simile, con uno sviluppo dei personaggi impressionante, e presto è diventato chiaro che ci sarebbe stata una terza stagione. Ma poi la realtà è arrivata sotto forma della pandemia di Covid, degli scioperi degli attori e delle difficoltà nell'organizzare le riprese, dato che gran parte del cast aveva, come detto, seguito con carriere di incredibile successo.
Inoltre, Angus Cloud, che aveva avuto un ruolo piuttosto importante nella serie, è venuto a mancare e, nella primavera del 2025, Eric Dane ha rivelato di essere stato diagnosticato con SLA. Non era più scontato che ci sarebbe stata una terza stagione, ma come sappiamo, è iniziata su HBO Max e ho visto i primi due episodi.
Sebbene Rue (Zendaya) sia sempre stata la protagonista della serie, ciò è particolarmente evidente all'inizio di Euphoria: Stagione 3. Il fatto che siano passati quattro anni nella vita reale si riflette anche in parte nella serie TV. Sono successe molte cose; Il liceo è finito e i gruppi di amici si sono separati - ma le cose non sembrano andare particolarmente bene per nessuno. Quando rivediamo Rue, è diventata una corriera di droga tra Messico e Stati Uniti e, non sorprende, non è felice della sua vita.
Molto tempo viene dedicato a raccontare la sua storia, come è arrivata dove è e il suo percorso per allontanarsi dalla miseria. Diventa chiaro fin dall'inizio che le tonalità oscure e i toni grigi rimangono, e in diverse occasioni mi colpisce il fatto che ciò che in qualsiasi altro contesto sarebbe considerato circostanze terribili, in Euphoria, può sembrare un sollievo e uno sviluppo positivo.
Cassie (Sydney Sweeney) e Nate Jacobs (Jacob Elordi) fanno anch'essi una comparsa già nel primo episodio. Cassie è ancora sull'orlo di un crollo e ha capito che OnlyFans sembra un buon modo per guadagnare. Nate, invece, non è così convinto, perché gestisce un'azienda e ha bisogno di investitori seri.
I dilemmi morali vengono costantemente messi alla prova e spesso finiscono per andare ben oltre qualsiasi limite concepibile. I creatori di Euphoria rimangono assolutamente coraggiosi, raccontando la storia come ritengono opportuno e permettendoci di entrare in un mondo che pochi di noi speriamo abbiano mai dovuto affrontare, con droghe e problemi di salute mentale che rappresentano un pilastro centrale. Detto ciò, questa volta c'è una narrazione più chiara e generale, in cui la vita di Rue è decisamente più movimentata rispetto a quando era a scuola e, da tossicodipendente, cercava di affrontare la vita quotidiana.
Questo conferisce alla terza stagione un'atmosfera diversa rispetto alle sue due predecessori; È più ricco di azione, per mancanza di una parola migliore. Penso che non piacerà a tutti, ma da parte mia mi ritrovo ad apprezzare che non sia più della stessa cosa e che il capitolo delle scuole superiori per la gang sia ormai finito. Certo, si potrebbe sostenere che alcune parti sembrino un po' troppo inverosimili, e che sia un po' un peccato che attori così bravi abbiano così poche scene insieme perché sono in fasi diverse della vita (sia geograficamente che mentalmente) – ma sembra comunque una progressione naturale.
È emozionante vedere dove sono arrivati tutti, come stanno affrontando la vita e, naturalmente, assistere a nuovi colpi di scena, tradimenti, ma anche a riunioni davvero commoventi. Dopo due episodi di Euphoria: Stagione 3, penso che i creatori siano assolutamente sulla strada giusta, e in diverse sequenze sembra quasi che Quentin Tarantino avrebbe potuto scrivere una storia di formazione (coming of forming), il che è davvero un grande elogio. Se il resto della serie mantiene questo ritmo, sembra che questa banda riceverà l'addio che sia loro che noi spettatori meritiamo.