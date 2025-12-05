Euphoria tornerà ad aprile 2026

È stata una lunga strada per arrivare a questo punto, perché dopo due stagioni molto popolari, Euphoria è ormai quasi pronta per un ritorno per un terzo capitolo. Per molto tempo non è stato chiaro se questa stagione sarebbe diventata realtà a causa delle idee creative contrastanti e delle difficoltà che hanno bloccato il cast ora che molti dei protagonisti chiave sono diventati grandi star del cinema, ma all'inizio di quest'anno è entrata in produzione, e ora sappiamo quando la serie tornerà in onda HBO Max.

È stato confermato che Euphoria tornerà per una terza stagione ad aprile 2026. Non abbiamo ancora una data precisa, solo queste informazioni su cui basarci, ma abbiamo anche un poster da fissare che mostra il ritorno di Zendaya come Rue.

Si pensa a lungo che la terza stagione sarebbe stata l'ultimo lotto di episodi di Euphoria, ma i recenti commenti di Sydney Sweeney sembrano suggerire il contrario, il che significa che tutto il disastro della produzione di questa serie potrebbe riprendere effetto alla fine del 2026 o oltre.

Sei entusiasta di vedere altro Euphoria ?