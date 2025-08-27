Gamereactor

EuroBasket 2025: partite inaugurali il 27-28 agosto e dove guardarle

Non perderti l'azione dei primi due giorni di EuroBasket 2025, con tutte le 24 squadre che giocheranno mercoledì e giovedì.

Oggi è il giorno: EuroBasket 2025 prende ufficialmente il via mercoledì 28 agosto, con le prime partite dei Gruppi A e B, in Lettonia e Finlandia. Oggi sarà il giorno del debutto della grande favorita, la Serbia, insieme ad altre undici nazioni tra cui Portogallo, Germania, Finlandia e Gran Bretagna.

Il giorno seguente debutteranno le 12 squadre dei Gruppi C e D, tra cui Spagna, Francia, Italia e Slovenia. Ci saranno cinque giornate nella fase a gironi, con le migliori quattro di ogni gruppo di sei che accederanno agli ottavi di finale. Ma questo non accadrà fino al 6 settembre.

Dai un'occhiata a tutte le 12 partite dei primi due giorni di EuroBasket 2025, con orari in CEST (un'ora prima nel Regno Unito).

Mercoledì 27 agosto



  • Gran Bretagna vs. Lituania: 12:30

  • Repubblica Ceca vs. Portogallo: 13:45

  • Montenegro vs. Germania: 15:30

  • Lettonia vs. Turchia: 17:00

  • Svezia vs. Finlandia: 19:30

  • Serbia vs. Estonia: 20:15

Giovedì 28 agosto



  • Georgia vs. Spagna: 14:00

  • Israele vs. Islanda: 14:00

  • Belgio - Francia: 17:00

  • Bosnia ed Erzegovina vs. Cipro: 17:15

  • Grecia vs. Italia: 20:30

  • Slovenia vs. Polonia: 20:30

Come guardare EuroBasket 2025 in diretta

A seconda del tuo paese, troverai l'EuroBasket 2025 su diversi canali, alcuni in chiaro e altri a pagamento. Ecco un elenco di dove puoi guardare EuroBasket 2025, in programma fino al 14 settembre.


  • Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas

  • Bosnia ed Erzegovina: EON

  • Cipro: ALPHA CIPRO

  • Cechia: CT sport

  • Spagna: Teledeporte

  • Estonia: TV3 TV6

  • Finlandia:Nelonen Ruutu

  • Francia: TMC

  • Georgia: emittente pubblica georgiana

  • Germania: Magentasport Basket, RTL

  • Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS

  • Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese

  • Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia

  • Lettonia: Go3

  • Lituania: TV3 Lituania

  • Montenegro: RTCG 2

  • Polonia: TVP SPORT, RTP2

  • Slovenia: Šport TV, EON

  • Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport

  • Svezia: SVT1

  • Turchia: S SPORT, TRT SPOR

