EuroBasket 2025: partite inaugurali il 27-28 agosto e dove guardarle

Oggi è il giorno: EuroBasket 2025 prende ufficialmente il via mercoledì 28 agosto, con le prime partite dei Gruppi A e B, in Lettonia e Finlandia. Oggi sarà il giorno del debutto della grande favorita, la Serbia, insieme ad altre undici nazioni tra cui Portogallo, Germania, Finlandia e Gran Bretagna.

Il giorno seguente debutteranno le 12 squadre dei Gruppi C e D, tra cui Spagna, Francia, Italia e Slovenia. Ci saranno cinque giornate nella fase a gironi, con le migliori quattro di ogni gruppo di sei che accederanno agli ottavi di finale. Ma questo non accadrà fino al 6 settembre.

Dai un'occhiata a tutte le 12 partite dei primi due giorni di EuroBasket 2025, con orari in CEST (un'ora prima nel Regno Unito).

Mercoledì 27 agosto



Gran Bretagna vs. Lituania: 12:30



Repubblica Ceca vs. Portogallo: 13:45



Montenegro vs. Germania: 15:30



Lettonia vs. Turchia: 17:00



Svezia vs. Finlandia: 19:30



Serbia vs. Estonia: 20:15



Giovedì 28 agosto



Georgia vs. Spagna: 14:00



Israele vs. Islanda: 14:00



Belgio - Francia: 17:00



Bosnia ed Erzegovina vs. Cipro: 17:15



Grecia vs. Italia: 20:30



Slovenia vs. Polonia: 20:30



Come guardare EuroBasket 2025 in diretta

A seconda del tuo paese, troverai l'EuroBasket 2025 su diversi canali, alcuni in chiaro e altri a pagamento. Ecco un elenco di dove puoi guardare EuroBasket 2025, in programma fino al 14 settembre.



Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia ed Erzegovina: EON



Cipro: ALPHA CIPRO



Cechia: CT sport



Spagna: Teledeporte



Estonia: TV3 TV6



Finlandia:Nelonen Ruutu



Francia: TMC



Georgia: emittente pubblica georgiana



Germania: Magentasport Basket, RTL



Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS



Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese



Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia



Lettonia: Go3



Lituania: TV3 Lituania



Montenegro: RTCG 2



Polonia: TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV, EON



Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport



Svezia: SVT1



Turchia: S SPORT, TRT SPOR

