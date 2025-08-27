EuroBasket 2025: partite inaugurali il 27-28 agosto e dove guardarle
Non perderti l'azione dei primi due giorni di EuroBasket 2025, con tutte le 24 squadre che giocheranno mercoledì e giovedì.
Oggi è il giorno: EuroBasket 2025 prende ufficialmente il via mercoledì 28 agosto, con le prime partite dei Gruppi A e B, in Lettonia e Finlandia. Oggi sarà il giorno del debutto della grande favorita, la Serbia, insieme ad altre undici nazioni tra cui Portogallo, Germania, Finlandia e Gran Bretagna.
Il giorno seguente debutteranno le 12 squadre dei Gruppi C e D, tra cui Spagna, Francia, Italia e Slovenia. Ci saranno cinque giornate nella fase a gironi, con le migliori quattro di ogni gruppo di sei che accederanno agli ottavi di finale. Ma questo non accadrà fino al 6 settembre.
Dai un'occhiata a tutte le 12 partite dei primi due giorni di EuroBasket 2025, con orari in CEST (un'ora prima nel Regno Unito).
Mercoledì 27 agosto
- Gran Bretagna vs. Lituania: 12:30
- Repubblica Ceca vs. Portogallo: 13:45
- Montenegro vs. Germania: 15:30
- Lettonia vs. Turchia: 17:00
- Svezia vs. Finlandia: 19:30
- Serbia vs. Estonia: 20:15
Giovedì 28 agosto
- Georgia vs. Spagna: 14:00
- Israele vs. Islanda: 14:00
- Belgio - Francia: 17:00
- Bosnia ed Erzegovina vs. Cipro: 17:15
- Grecia vs. Italia: 20:30
- Slovenia vs. Polonia: 20:30
Come guardare EuroBasket 2025 in diretta
A seconda del tuo paese, troverai l'EuroBasket 2025 su diversi canali, alcuni in chiaro e altri a pagamento. Ecco un elenco di dove puoi guardare EuroBasket 2025, in programma fino al 14 settembre.
- Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia ed Erzegovina: EON
- Cipro: ALPHA CIPRO
- Cechia: CT sport
- Spagna: Teledeporte
- Estonia: TV3 TV6
- Finlandia:Nelonen Ruutu
- Francia: TMC
- Georgia: emittente pubblica georgiana
- Germania: Magentasport Basket, RTL
- Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese
- Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia
- Lettonia: Go3
- Lituania: TV3 Lituania
- Montenegro: RTCG 2
- Polonia: TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV, EON
- Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport
- Svezia: SVT1
- Turchia: S SPORT, TRT SPOR