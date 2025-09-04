EuroBasket 2025: tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale e accoppiamenti: quando si gioca?

HQ

La fase a gironi di EuroBasket 2025 è terminata. Le migliori 16 squadre sono ancora in lizza e giocheranno le semifinali sabato 6 e domenica settembre. Era molto importante non solo la qualificazione (i migliori quattro di ogni gruppo passavano) ma anche la posizione, in quanto determina gli accoppiamenti in futuro.

Innanzitutto, le squadre che dicono addio a EuroBasket. Nel Gruppo A, Estonia e Cechia. Nel Gruppo B, Montenegro e Gran Bretagna. Nel Gruppo C, Spagna e Cipro. e nel Gruppo D, Belgio e Islanda.

Ottavi di finale su EuroBasket 2025

Sabato 6 settembre



Turchia-Svezia: 11:00 CEST



Germania-Portogallo: 14:15 CEST



Lituania-Lettonia: 17:30 CEST



Serbia-Finlandia: 20:45 CEST



Domenica 7 settembre



Grecia vs. Islanda



Polonia vs. Bosnia ed Erzegovina



Italia vs. Slovenia



Francia vs. Georgia



(orari di domenica da definire)

