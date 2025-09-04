Sport
EuroBasket 2025: tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale e accoppiamenti: quando si gioca?
Tutte le partite degli ottavi di finale di EuroBasket 2025.
HQ
La fase a gironi di EuroBasket 2025 è terminata. Le migliori 16 squadre sono ancora in lizza e giocheranno le semifinali sabato 6 e domenica settembre. Era molto importante non solo la qualificazione (i migliori quattro di ogni gruppo passavano) ma anche la posizione, in quanto determina gli accoppiamenti in futuro.
Innanzitutto, le squadre che dicono addio a EuroBasket. Nel Gruppo A, Estonia e Cechia. Nel Gruppo B, Montenegro e Gran Bretagna. Nel Gruppo C, Spagna e Cipro. e nel Gruppo D, Belgio e Islanda.
Ottavi di finale su EuroBasket 2025
Sabato 6 settembre
- Turchia-Svezia: 11:00 CEST
- Germania-Portogallo: 14:15 CEST
- Lituania-Lettonia: 17:30 CEST
- Serbia-Finlandia: 20:45 CEST
Domenica 7 settembre
- Grecia vs. Islanda
- Polonia vs. Bosnia ed Erzegovina
- Italia vs. Slovenia
- Francia vs. Georgia
(orari di domenica da definire)
Chi vuoi che vinca EuroBasket 2025?