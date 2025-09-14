Sport
EuroBasket: orari della partita per il terzo posto e della finale e come guardarli in diretta
La Germania otterrà l'oro? La Finlandia farà la storia nell'EuroBasket?
L'EuroBasket si conclude oggi, domenica 14 settembre. Dopo le semifinali, Turchia e Germania si contenderanno l'oro, mentre la Grecia di Giannis Antetokounmpo cercherà di conquistare il bronzo, mentre la Finlandia, la più grande sorpresa della competizione, punterà alla sua prima medaglia EuroBasket di sempre.
Non perderti tutta l'azione di oggi, con le date della finale e del terzo posto di EuroBasket nell'ora europea e i canali che trasmettono le partite.
- Grecia vs Finlandia - 16:00 CEST, 15:00 CEST
- Germania vs Turchia - 20:00 CEST, 19:00 BST
Come guardare le finali di EuroBasket 2025
Ecco un elenco di dove puoi guardare la finale e la partita per il terzo posto di EuroBasket 2025 in diretta nei mercati europei.
- Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia ed Erzegovina: EON
- Cipro: ALPHA CIPRO
- Cechia: CT sport
- Spagna: Teledeporte
- Estonia: TV3 TV6
- Finlandia:Nelonen Ruutu
- Francia: TMC
- Georgia: emittente pubblica georgiana
- Germania: Magentasport Basket, RTL
- Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese
- Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia
- Lettonia: Go3
- Lituania: TV3 Lituania
- Montenegro: RTCG 2
- Polonia: TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV, EON
- Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport
- Svezia: SVT1
- Turchia: S SPORT, TRT SPOR
