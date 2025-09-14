EuroBasket: orari della partita per il terzo posto e della finale e come guardarli in diretta La Germania otterrà l'oro? La Finlandia farà la storia nell'EuroBasket?

HQ L'EuroBasket si conclude oggi, domenica 14 settembre. Dopo le semifinali, Turchia e Germania si contenderanno l'oro, mentre la Grecia di Giannis Antetokounmpo cercherà di conquistare il bronzo, mentre la Finlandia, la più grande sorpresa della competizione, punterà alla sua prima medaglia EuroBasket di sempre. Non perderti tutta l'azione di oggi, con le date della finale e del terzo posto di EuroBasket nell'ora europea e i canali che trasmettono le partite.

Grecia vs Finlandia - 16:00 CEST, 15:00 CEST



Germania vs Turchia - 20:00 CEST, 19:00 BST

Come guardare le finali di EuroBasket 2025 Ecco un elenco di dove puoi guardare la finale e la partita per il terzo posto di EuroBasket 2025 in diretta nei mercati europei.

Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia ed Erzegovina: EON



Cipro: ALPHA CIPRO



Cechia: CT sport



Spagna: Teledeporte



Estonia: TV3 TV6



Finlandia:Nelonen Ruutu



Francia: TMC



Georgia: emittente pubblica georgiana



Germania: Magentasport Basket, RTL



Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS



Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese



Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia



Lettonia: Go3



Lituania: TV3 Lituania



Montenegro: RTCG 2



Polonia: TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV, EON



Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport



Svezia: SVT1



Turchia: S SPORT, TRT SPOR

