EuroLeague Basketball inventa la propria SuperCoppa, che si terrà a Dubai dal 18 al 19 settembre: calendario completo

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L'EuroLeague ha confermato che la loro prima SuperCup si terrà il mese prossimo, dal 18 al 19 settembre, ad Abu Dhabi. La Supercoppa di Basket Euroleague è una nuova competizione annunciata all'inizio di quest'estate e vedrà protagonisti quattro squadre: il campione in carica dell'EuroLeague (Olympiacos), i campioni del 2025 (Fenerbahçe), il finalista del 2026 (Real Madrid)... e poi Dubai Basketball, solo per essere la squadra di casa nel paese ospitante, gli Emirati Arabi Uniti.

Questa breve competizione segue lo stesso formato della Final Four, ma in due giorni. Venerdì, le semifinali, e sabato, la partita per il terzo posto e la finale.

Calendario Euroleague Basketball SuperCup 2026



Semifinale 1: venerdì 18 settembre: Olympiacos vs. Fenerbahçe



Semifinale 2: venerdì 18 settembre: Dubai Basketball vs. Real Madrid - 19:00 CEST





Partita per il terzo posto: sabato 19 settembre - 16:00 CEST



Finale: sabato 19 settembre - 19:00 CEST



Con la SuperCup, l'EuroLeague aggiunge un nuovo breve intrattenimento e una scusa per alcune squadre per mostrare i loro recenti acquisti prima dell'inizio della stagione il 24 settembre, che continuerà ad avere 20 squadre nella stagione 2026/27 ma crescerà a 24 nella stagione 27/28, con nuove squadre previste per diventare franchigie e squadre permanenti nella competizione nel prossimo anno.