EuroLeague Final Four 2026: Tempi e come guardare le semifinali e la finale di questo fine settimana

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La Final Four di EuroLeague si svolge questo fine settimana, con un duello interamente spagnolo, Real Madrid e Valencia Basket, da un lato delle finali, e dall'altro i campioni in carica Fenerbahçe che affrontano il favorito locale, l'Olympiacos (la Final Four si svolge ad Atene).

La Final Four è prevedibile (Olympiacos, Valencia, Madrid e Fenerbahçe sono stati tutti dalla prima alla quarta stagione regolare), ma ha avuto colpi di scena entusiasmanti, come il Panathinaikos che ha vinto due trasferte consecutive contro il Valencia, che ha risposto in egual misura assicurandosi la sua prima apparizione in Final Four.

A differenza del Valencia, l'Olympiacos ha ora cinque partecipazioni consecutive alla Final Four, ma nessun titolo dal 2013, mentre il Real Madrid è stato in Final Four undici volte negli ultimi 15 anni, vincendo tre volte nel 2015, 2018 e 2023, mentre il Fenerbahçe vuole essere uno dei pochi a vincere titoli consecutivi, unendosi a squadre come Olympiacos, Anadolu Efes o Maccabi Tel Aviv.

Ecco tutto quello che devi sapere sulla Final Four di EuroLeague:

Final Four EuroLeague 2025/26 volte questo fine settimana:



Olympiacos vs. Fenerbhaçe: venerdì 22 maggio, 17:00 CEST



Valencia Basket vs. Real Madrid: venerdì 22 maggio, 20:00 CEST



Finale: domenica 24 maggio, da definire



Come guardare la Final Four di EuroLeague 2025/26

I tifosi che vogliono seguire in diretta la Final Four di EuroLeague possono farlo tramite la TV di EuroLeague, con uno speciale Final Four Pass in tutto il mondo... tranne che in Spagna. Le partite hanno commenti multilingue in inglese, greco, francese e serbo, e l'abbonamento include anche le finali NextGen EuroLeague, una competizione parallela U18.

I tifosi di basket in Spagna troveranno la Final Four di EuroLega, così come il resto delle partite, in Movistar Plus+. Altri paesi includono emittenti regionali, tra cui:



Balcani (Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia): TV ARENA



Balcani (Croazia e Slovenia): SPORTKLUB



Belgio: BETV e SPORT 10



Bulgaria: A1 (MAX SPORT 2)



Repubblica Ceca: O2 SPORTS (ONEPLAY SPORTS)



Finlandia: RUUTU



Germania: MAGENTA



Grecia: NOVA (NOVASPORTS 4)



Italia: SKY SPORTS



Polonia: POLSAT



Portogallo: STV



Romania: PRO TVC



Federazione Russa: OKKO



Spagna: MOVISTAR (DEPORTES)



Turchia: SARAN (S SPORT)



Ucraina: SETANTA SPORT



Regno Unito: INFLIGHTS, SPORT 24

