Europa League: risultati dalla deludente gara d'andata degli ottavi di finale

La gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League è stata... Un po' deludente? Rispetto alle vittorie nette viste in Champions League, i risultati furono inferiori, solo "uno" e "due", con il Ferencávros unico a uscire con più di gol di vantaggio.

La cosa positiva, ovviamente, è che tutti i match a eliminazione diretta sono ancora aperti per la prossima settimana. Tra questi ci sono alcuni favoriti come Betis o Nottingham Forest, che ha perso giovedì e dovrà tornare nei loro stadi la prossima settimana, giovedì 19 marzo.

Risultati Europa League: giovedì 12 marzo



Lille 0-1 Aston Villa



Stoccarda 1-2 Porto



Nottingham Forest 0-1 Midtjylland



Bologna 1-1 Roma



Celta 1-1 Lione



Panathinaikos 1-0 Real Betis



Genk 1-0 Friburgo



Ferencváros 2-0 Braga



Partite di Europa League la prossima settimana:

Mercoledì 18 marzo



Braga vs Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT



Giovedì 19 marzo



Friburgo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



Lione vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Midtjylland vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



Aston Villa vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT



Porto vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Betis vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT



Roma vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT

