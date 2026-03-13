Gamereactor

Europa League: risultati dalla deludente gara d'andata degli ottavi di finale

La cosa positiva è che tutti i knockout sono ancora aperti e saranno decisi la prossima settimana.

La gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League è stata... Un po' deludente? Rispetto alle vittorie nette viste in Champions League, i risultati furono inferiori, solo "uno" e "due", con il Ferencávros unico a uscire con più di gol di vantaggio.

La cosa positiva, ovviamente, è che tutti i match a eliminazione diretta sono ancora aperti per la prossima settimana. Tra questi ci sono alcuni favoriti come Betis o Nottingham Forest, che ha perso giovedì e dovrà tornare nei loro stadi la prossima settimana, giovedì 19 marzo.

Risultati Europa League: giovedì 12 marzo


  • Lille 0-1 Aston Villa

  • Stoccarda 1-2 Porto

  • Nottingham Forest 0-1 Midtjylland

  • Bologna 1-1 Roma

  • Celta 1-1 Lione

  • Panathinaikos 1-0 Real Betis

  • Genk 1-0 Friburgo

  • Ferencváros 2-0 Braga

Partite di Europa League la prossima settimana:

Mercoledì 18 marzo



  • Braga vs Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT

Giovedì 19 marzo



  • Friburgo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Lione vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Midtjylland vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Aston Villa vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Porto vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Real Betis vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Roma vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT

