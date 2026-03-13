Sport
Europa League: risultati dalla deludente gara d'andata degli ottavi di finale
La cosa positiva è che tutti i knockout sono ancora aperti e saranno decisi la prossima settimana.
HQ
La gara d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League è stata... Un po' deludente? Rispetto alle vittorie nette viste in Champions League, i risultati furono inferiori, solo "uno" e "due", con il Ferencávros unico a uscire con più di gol di vantaggio.
La cosa positiva, ovviamente, è che tutti i match a eliminazione diretta sono ancora aperti per la prossima settimana. Tra questi ci sono alcuni favoriti come Betis o Nottingham Forest, che ha perso giovedì e dovrà tornare nei loro stadi la prossima settimana, giovedì 19 marzo.
Risultati Europa League: giovedì 12 marzo
- Lille 0-1 Aston Villa
- Stoccarda 1-2 Porto
- Nottingham Forest 0-1 Midtjylland
- Bologna 1-1 Roma
- Celta 1-1 Lione
- Panathinaikos 1-0 Real Betis
- Genk 1-0 Friburgo
- Ferencváros 2-0 Braga
Partite di Europa League la prossima settimana:
Mercoledì 18 marzo
- Braga vs Ferencváros: 16:30 CET, 15:30 GMT
Giovedì 19 marzo
- Friburgo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Lione vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Midtjylland vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Aston Villa vs Lille: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Porto vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Betis vs Panathinaikos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Roma vs Bologna: 21:00 CET, 20:00 GMT