Europa Universalis V Anteprima hands-on: il paradiso dei pittori di mappe

Anche con il tempo che ho trascorso con Europa Universalis V che consiste in uno dei miei appuntamenti più lunghi alla Gamescom, non credo ancora di aver davvero scalfito la superficie in termini di questo gioco o di questo franchise. Ho familiarità con Civilization, Total War, ma Europa Universalis è davvero una bestia diversa. Posso capire perché alcuni dicono che possono volerci dozzine di ore solo per imparare le basi del gioco.

Paradox ne è consapevole, però, e ha creato un'enorme quantità di aiuto per l'onboarding per i nuovi giocatori e per coloro che potrebbero semplicemente voler spegnere un po' il cervello. I sistemi automatizzati che prendono il controllo della tua economia, delle tue politiche sociali e di tutto il resto possono essere accesi o spenti come una luce, il che ti consente di concentrarti su ciò che vuoi fare in Europa Universalis V, che probabilmente dipingerà la mappa con il colore della tua fazione di partenza.

Sembra incredibilmente semplice, ma in realtà nulla è semplice in Europa Universalis V, per la gioia dei fan. Paradox si vanta di essere il gioco di grande strategia più complesso e, dopo aver provato il gioco, è difficile discutere con loro. C'è una ricerca profondamente impressionante in questo gioco, che copre centinaia di anni di storia, tracciando come influenzeranno ogni fazione a seconda di chi giochi. A proposito, puoi giocare a una quantità quasi infinita di regni, contee, province e altro ancora in Europa Universalis V, dimostrando ancora una volta quanto lavoro è stato fatto per garantire che questo gioco sia tanto accurato quanto strategico. Piccole città che non avevo mai visto rappresentate dall'Inghilterra erano presenti, insieme alle nazioni e alle tribù del Nuovo Mondo, permettendoti di giocare davvero secondo la storia o di modificarla a modo tuo.

Quando ho chiesto allo sviluppatore in che modo gli eventi storici giocano nel gioco, è diventato chiaro quanto la storia definisca il tuo gameplay come se stessi simulando il controllo di una vera nazione. Le sfide e i vantaggi unici derivano dalla storia della vita reale di un paese e dal ruolo che ha svolto. Affrontando il Portogallo, ad esempio, ci si aspettava che andassimo in esplorazione nel XV e XVI secolo, e abbiamo anche ottenuto molti vantaggi dal commercio grazie alla nostra posizione costiera. Nonostante questi vantaggi naturalmente riposti, puoi comunque giocare come preferisci e puoi persino modificare la storia se lo desideri.

Tuttavia, potrebbe essere necessario più di un giocatore per farlo. Prendiamo di nuovo l'esempio del Portogallo. Potremmo decidere di non invadere il Nuovo Mondo e concentrarci invece sulla conquista dell'Europa, ma ciò significa che è probabile che un'altra grande potenza navighi ancora per colonizzare terre inesplorate. C'è una rigiocabilità infinita qui, qualcosa che è immediatamente chiaro dopo appena un'ora di gioco. Scegli un potere forte, uno debole. Gioca un paese storicamente o ridefinisci completamente la linea temporale. Sta a te decidere e chi è disposto a dedicare ore al completamento di queste campagne sarà più che soddisfatto di questo livello di complessità.

Potrei parlare del ritorno dei cursori da EU III, o del modo in cui puoi rafforzare i tuoi eserciti inviandoli come forze mercenarie per poi tornare a casa da te, o di come potrei sentirmi scivolare nelle infinite ore di una campagna spendendo 10 minuti a decidere dove fosse meglio costruire uno scriptorium, O anche il modo in cui il sistema di controllo significa che i paesi più piccoli semplicemente non saranno solo divorati da quelli più grandi, ma allora questa anteprima sarebbe probabilmente lunga migliaia di parole.

Invece, me ne andrò con l'essenza di EU V, se una cosa del genere è possibile. La vastità del mondo e la complessità dei sistemi offerti qui sono davvero impressionanti. Non posso commentare in modo approfondito i cambiamenti al sistema economico, ai poteri politici, all'equilibrio contro contadini e nobili, poiché non ho quel livello di familiarità con il franchise, ma se hai intenzione di passare ore a riversare cursori, statistiche e una mappa che vuoi dipinta del tuo colore, sembra che Europa Universalis V stia andando in tutti i posti giusti.

