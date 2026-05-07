Europa Universalis V: Destino della Fenice

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L'Impero Bizantino, o l'Impero Romano d'Oriente, è qualcosa che mi affascina per anni. È uno degli ultimi resti del mondo antico. Sappiamo che questo impero cadde e le sue ultime città furono conquistate nel XV secolo. È proprio questo stato che ho avuto il piacere di provare nel pacchetto di contenuti scaricabili Europa Universalis V, Fate of the Phoenix. Lasciate che vi informi che questo modifica principalmente una nazione già giocabile. Non vedrai miglioramenti radicali per molti degli altri imperi nel gioco base. Il focus di questa recensione è sui miglioramenti aggiunti, che influenzano l'Impero Bizantino nel bene e nel male.

Adoro i layer delle mappe, e ce ne sono così tanti in questo gioco che puoi sfogliarli come le pagine di un libro.

Non ho mai osato giocare una campagna completa con questa nazione nel gioco base a causa di quanto sia brutalmente difficile. Nel quarto capitolo, ci ho messo un bel po' prima di decifrare il codice e arrivare fino alla fine. In quel gioco, l'esperienza è stata notevolmente migliorata dal corrispondente pacchetto di contenuti scaricabili. Nel quinto capitolo, è un'esperienza completamente diversa. Il gioco base è piuttosto diverso dagli elementi di gameplay del quarto capitolo ed è leggermente più complesso. È su questa base che questi contenuti scaricabili si sviluppano su varie funzionalità. Come sai, mi è piaciuto così tanto il gioco base che gli ho dato un nove nella mia recensione. È una valutazione che mantengo ancora. Ecco perché desideravo un po' più di contenuti, e questo è un tipico contenuto extra iniziale per la serie.

Il gioco è davvero bello ed è probabilmente il più bello del suo genere.

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Fate of the Phoenix è il primo nuovo aggiornamento di contenuti per espandere l'Impero Romano d'Oriente con nuovi eventi, un sistema religioso migliorato, nuovi modi per modellare l'impero e cambiamenti tematici. La dicotomia più chiara che emerge durante il gioco riguarda il conflitto tra idee nuove e vecchie. Vuoi che il tuo impero rimanga più romano con influenze greche, o che si allinei maggiormente ai valori occidentali e al ramo cattolico del cristianesimo? Ti trovi costantemente di fronte a scelte riguardo a riforme, cambiamenti o conservazione, e questo è affascinante da un punto di vista storico. Diverse delle tue scelte hanno anche un indicatore che mostra cosa ha scelto di fare la controparte storica. Tuttavia, se vuoi, puoi ignorare questo e fare le tue scelte. Sappiamo, col senno di poi, che lo storico Impero Romano d'Oriente non fece sempre le scelte giuste.

La parte più difficile e forse più gratificante è cercare di sopravvivere per oltre cento anni. Sei messo in una vera situazione difficile fin dall'inizio, con scarsa legittimità, enormi debiti, disastri naturali che hanno colpito parti del regno e vari stati che si rifiutano di pagare le tasse a causa delle regole burocratiche imposte dai precedenti leader. Se vuoi rimuovere queste cose, devi pagare somme enormi di denaro, e all'inizio del gioco non hai molto. Gran parte delle prime ore consiste nel fare scelte sbagliate piuttosto che in alternative ancora peggiori e nel tentativo di invertire la spirale discendente. Questo perché quasi nulla funziona bene, a parte il fatto che all'inizio hai eserciti e flotte relativamente forti. Hai anche un grande potenziale per costruire forze ancora più potenti così da poter riconquistare il tuo regno caduto.

Il nuovo sistema per la Chiesa Ortodossa è davvero ben realizzato. Esiste anche un sistema per la religione romana più antica.

All'inizio ho deciso di concentrarmi sulla costruzione di legittimità, stabilità e controllo. Ho anche tentato di annettere l'Epiro e affrontare le crescenti minacce nel mondo. Poco dopo, un rivale rapisce un erede al trono e cerca di rendere di nuovo l'Epiro indipendente. Questo porta a un conflitto che alla fine vinco, ma poco dopo mi trovo di fronte a una coalizione piuttosto potente guidata dall'Impero Ottomano, e perdo abbastanza rapidamente. La pace che ne segue mi getta in una spirale insostenibile di debiti e altra guerra. Ci sono voluti un paio di tentativi prima di trovare una strategia in cui riuscissi a crescere un po'. Questo, a sua volta, significava che potevo iniziare a fare cose come creare conflitti che volevo e chiedere soldi, saldare debiti e iniziare a rimuovere i miserabili privilegi che le proprietà possiedono. Cerco anche di cambiare la religione di stato nel regno e sostituire la fede ortodossa con gli dei più antichi. Tuttavia, in questa espansione non sono sviluppati quanto il conflitto tra cattolicesimo e Chiesa ortodossa; puoi letteralmente risolvere lo scisma e unire i diversi rami del cristianesimo se sei abile. Tuttavia, trovo il politeismo più interessante del monoteismo. Ho però provato diverse religioni.

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Paradox ha intrecciato molto bene scelte, tipi di unità, elementi cosmetici, culturali e religiosi in modo da permetterti di decidere cosa vuoi fare. Vorrei però sottolineare che questo è difficile; se non hai le basi del gioco, non credo nemmeno che dovresti provare l'Impero Bizantino e questo pack a meno che tu non giochi spesso come stati cristiani ortodossi. D'altra parte, se giochi da un po' e stai andando abbastanza bene con altre nazioni, vale la pena dedicare questo tempo. Penso che i Bizantini abbiano una posizione di partenza entusiasmante e una posizione geografica fantastica. Puoi controllare il commercio, combattere i pirati ed espanderti lentamente in varie direzioni. Dopo un po', la Peste Nera, il colonialismo e molto altro ti influenzeranno. Sicuramente vorrai anche affrontare la questione se commerciare con la Cina, poiché il commercio è vitale.

Eventi e momenti guidati dai personaggi sono comuni e aggiungono un po' più di profondità narrativa all'esperienza.

Una delle mie storie preferite dell'Impero Bizantino riguarda come si dice che due monaci ortodossi abbiano contrabbandato uova di baco da seta e contribuito a stabilire la produzione di seta nella loro terra natale. Questa storia probabilmente non è vera, e si ipotizza che i monaci fossero effettivamente in India. Questo è il tipo di cose che lo rende entusiasmante, perché puoi decidere su cosa scambiare e in quali risorse investire. A un certo punto dovrai dare priorità e fare delle scelte. L'impero è sull'orlo del collasso; Dove spendi i tuoi preziosi soldi e le tue risorse? Il commercio e/o la diplomazia possono essere una delle strade; guerra un'altra. Tuttavia, non si può fare tutto insieme, e questo mi è diventato estremamente chiaro quando ho testato proprio questo aspetto. Serve una strategia ben ponderata. Per molti versi, mi ricorda un po' la campagna di Total War: Attila come Impero Romano d'Occidente. Proprio come in quella campagna, dovevi distruggere, distruggere, riorganizzare e ristrutturare il tuo impero se volevi avere qualche possibilità di sopravvivenza. Tuttavia, sarai risparmiato da Attila e dai suoi Unni in Europa Universalis V; invece, dovrai affrontare i resti dell'Impero Mongolo se ti attaccano.

Non svelerò troppo in questa recensione, ma penso che gli eventi siano interessanti, ti offrono delle scelte e possono aiutarti a plasmare la nazione che stai interpretando. Sono anche ben inseriti nelle decisioni che puoi prendere sul fatto se costruire una città moderna o preservare quella vecchia. Questo equilibrio è una sfida tanto quanto tutto il resto nel gioco. Se riesci a sopravvivere ai primi cento anni, alcuni eventi offrono bonus piuttosto consistenti. Tuttavia, ho fatto più uso della cassetta degli attrezzi quando giocavo con i Bizantini che con molte altre nazioni. Devi valutare le tue opzioni economiche, identificare quali vie diplomatiche potrebbero essere vantaggiose e capire come riconquistare il tuo impero perduto. La campagna diventa molto più facile una volta saldati i debiti, risollevato le perdite finanziarie e dotati di forze capaci di respingere i nemici in tutte le direzioni. Dal punto di vista militare, questa nazione diventa estremamente potente grazie alle sue tecnologie e ai tipi di unità uniche.

Gestire tutto ciò che va storto è un lavoro a tempo pieno.

Dal punto di vista tecnico, questo non è peggio del gioco base, e mi sono divertito abbastanza bene. Ci sono micro-lag quando clicchi sulle province e quando succede molto contemporaneamente. Ho anche notato qualche bug visivo e qualche bug occasionale di gameplay con spiegazioni testuali. Non mi ha dato fastidio in modo evidente, ma potrebbe influenzare più i sistemi informatici più deboli dei miei. La nuova musica è piuttosto buona, e ho sempre amato quella di questa particolare serie di giochi. Sono tracce ampie e ben realizzate che si fondono con tutto il resto. Nel quinto capitolo, c'è un giocatore pratico direttamente nell'interfaccia utente così puoi scegliere cosa giocare e cosa no. Se riuscite a sorvolare su qualche problema tecnico, c'è una buona espansione di una delle fazioni del gioco in questo pacchetto di contenuti scaricabili.

L'aspetto più gratificante di questo pacchetto di contenuti scaricabili è stato sopravvivere più a lungo rispetto al suo corrispettivo storico e risolvere eventi storici con cui conviviamo ancora oggi, come lo scisma tra le chiese ortodossa e cattolica. Mi sono divertito parecchio con questo pacchetto perché mi piace la sfida di giocare nei panni di questo regno. Non penso che Paradox dovrebbe rendere l'esperienza più facile. I paesi nel gioco devono essere unici, con le proprie sfide e livelli di difficoltà a seconda della loro posizione di partenza nel XIV secolo. Anche se gli aspetti tecnici non sono cambiati, rimane un gioco solido nella sua essenza, e questi contenuti scaricabili rendono questo regno ancora più divertente da interpretare. È una delle nazioni più difficili, se non la più difficile, tra le principali nazioni del gioco, e richiede pazienza, un piano e la volontà di perdere se vuoi goderti questo nuovo contenuto. Se non ti senti sicuro delle basi del gioco, dovresti saltare questo finché non ti sentirai più sicuro. Se cerchi una sfida o semplicemente vuoi giocare come l'Impero Romano d'Oriente, questo è un pacchetto eccellente proprio per questo scopo, che posso consigliare vivamente.

Ci vuole un po' di tempo per rimettere in sesto le tue finanze, ma una volta che ci riesci, le cose iniziano a migliorare.