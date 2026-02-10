Europol smantella la rete di traffico di cocaina che opera tra Sud America e Islanda

HQ

Europol ha annunciato martedì che una rete criminale che trafficava cocaina dal Sud America all'Islanda tramite la Spagna è stata smantellata. Secondo Reuters, le operazioni all'inizio del mese hanno portato a 24 arresti, di cui 11 in Islanda, 6 in Lituania, 4 in Spagna, 2 in Belgio e 1 in Danimarca.

Le autorità hanno detto che la banda contrabbandava cocaina usando vari metodi, tra cui nasconderla nei bagagli, ingoiare pacchi pieni di droga e trasportarne parte in forma liquida. Una volta in Islanda, la droga veniva distribuita localmente dalla rete.

Europol ha inoltre osservato che i proventi derivanti dal traffico sarebbero stati riciclati tramite investimenti immobiliari e immobiliari in Lituania, evidenziando le operazioni finanziarie transfrontaliere legate all'impresa criminale...