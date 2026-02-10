Europol smantella la rete di traffico di cocaina che opera tra Sud America e Islanda
Una rete criminale che traffica cocaina dal Sud America all'Islanda passando per la Spagna.
Europol ha annunciato martedì che una rete criminale che trafficava cocaina dal Sud America all'Islanda tramite la Spagna è stata smantellata. Secondo Reuters, le operazioni all'inizio del mese hanno portato a 24 arresti, di cui 11 in Islanda, 6 in Lituania, 4 in Spagna, 2 in Belgio e 1 in Danimarca.
Le autorità hanno detto che la banda contrabbandava cocaina usando vari metodi, tra cui nasconderla nei bagagli, ingoiare pacchi pieni di droga e trasportarne parte in forma liquida. Una volta in Islanda, la droga veniva distribuita localmente dalla rete.
Europol ha inoltre osservato che i proventi derivanti dal traffico sarebbero stati riciclati tramite investimenti immobiliari e immobiliari in Lituania, evidenziando le operazioni finanziarie transfrontaliere legate all'impresa criminale...