Evan Peters è interessato a tornare nei panni di Quicksilver e spera in una reunion con Magneto

Pietro "Quicksilver" Maximoff ha avuto una delle inclusioni più strane nel Marvel Cinematic Universe, poiché l'eroe velocista ha originariamente debuttato in Captain America: The Winter Soldier, con Aaron Taylor-Johnson che interpreta il personaggio in una scena a metà dei titoli di coda. È poi tornato nelAvengers: Age of Ultron dove non è arrivato alla fine del film, il che significa che Elizabeth OlScarlet Witch sen ha perso il suo amato fratello. Ma poi Quicksilver è tornato in WandaVision anni dopo, anche se in una forma strana quando Evan Peters ha ripreso il ruolo che aveva interpretato nell'universo defunto-ma-ora-in qualche modo connesso (a causa di Deadpool and Wolverine ) di Fox, anche se quell'apparizione era anche una falsa realtà contorta di Wanda. Inutile dire che la storia di Quicksilver nel MCU è quanto di più complesso ci sia.

Quindi, quando verrà scritto il prossimo capitolo per il personaggio? Questo non è chiaro in quanto non ci sono informazioni che suggeriscano che Taylor-Johnson o Peters torneranno presto nei panni del personaggio, ma quest'ultimo spera che possa accadere.

Parlando con ComicBook, Peters ha detto che gli piacerebbe tornare come Quicksilver e che spera che alla fine porterà a una qualche forma di ricongiungimento anche con Magneto, che è considerato suo padre.

"Sì, qualsiasi cosa, davvero. Mi sono divertito tantissimo a interpretare quel personaggio. E devi immergerti un po' nella sua vita domestica è strana com'era. Ma, ma, sì, sarebbe interessante esplorare di più questo aspetto. E il rapporto con Magneto sarebbe piuttosto interessante. Sì. Quindi, sì, non lo so. Bussa al legno".

Pensi che sia giunto il momento per Quicksilver di tornare, magari portando a una Magneto, Wanda e Pietro?