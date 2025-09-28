Evan Peters è interessato a tornare nei panni di Quicksilver e spera in una reunion con Magneto
Magneto arriverà nel MCU in Avengers: Doomsday e anche il Quicksilver di Peters esiste tecnicamente nel MCU, quindi c'è una possibilità, giusto?
Pietro "Quicksilver" Maximoff ha avuto una delle inclusioni più strane nel Marvel Cinematic Universe, poiché l'eroe velocista ha originariamente debuttato in Captain America: The Winter Soldier, con Aaron Taylor-Johnson che interpreta il personaggio in una scena a metà dei titoli di coda. È poi tornato nelAvengers: Age of Ultron dove non è arrivato alla fine del film, il che significa che Elizabeth OlScarlet Witch sen ha perso il suo amato fratello. Ma poi Quicksilver è tornato in WandaVision anni dopo, anche se in una forma strana quando Evan Peters ha ripreso il ruolo che aveva interpretato nell'universo defunto-ma-ora-in qualche modo connesso (a causa di Deadpool and Wolverine ) di Fox, anche se quell'apparizione era anche una falsa realtà contorta di Wanda. Inutile dire che la storia di Quicksilver nel MCU è quanto di più complesso ci sia.
Quindi, quando verrà scritto il prossimo capitolo per il personaggio? Questo non è chiaro in quanto non ci sono informazioni che suggeriscano che Taylor-Johnson o Peters torneranno presto nei panni del personaggio, ma quest'ultimo spera che possa accadere.
Parlando con ComicBook, Peters ha detto che gli piacerebbe tornare come Quicksilver e che spera che alla fine porterà a una qualche forma di ricongiungimento anche con Magneto, che è considerato suo padre.
"Sì, qualsiasi cosa, davvero. Mi sono divertito tantissimo a interpretare quel personaggio. E devi immergerti un po' nella sua vita domestica è strana com'era. Ma, ma, sì, sarebbe interessante esplorare di più questo aspetto. E il rapporto con Magneto sarebbe piuttosto interessante. Sì. Quindi, sì, non lo so. Bussa al legno".
Pensi che sia giunto il momento per Quicksilver di tornare, magari portando a una Magneto, Wanda e Pietro?