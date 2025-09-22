Evenepoel vince la cronometro ai Campionati del Mondo su strada UCI per la terza volta consecutiva, vuole vincerne una quarta l'anno prossimo

HQ

I Campionati del Mondo su strada UCI hanno preso il via in grande stile con una spettacolare vittoria di Remco Evenepoel, che punta a conquistare quattro prove cronometrate di fila. Questa competizione, che si tiene dal 21 al 28 settembre a Kigali, in Ruanda, è il premio individuale più prestigioso per i corridori che partecipano sotto le loro bandiere nazionali invece che con le loro consuete squadre Pro.

Domenica, Evenepoel ha terminato il percorso di 40 km in 49:46, 1:14 davanti al secondo classificato Jay Vine. Terzo è stato un altro belga, Ilan Van Wilder. Questa vittoria fa di Evenepoel l'unico campione del mondo a cronometro a vincere tre o più volte, dopo Tony Martin, Fabian Cancellara e Michael Rogers. E se dovesse vincerlo l'anno prossimo, sarebbe l'unico a vincerne quattro di fila. Il vincitore del Tour de France, Tadej Pogačar, è arrivato quarto, a solo un secondo da Van Wilder.

"È un grande onore per me fare un passo avanti con Tony e Michael. L'anno prossimo credo di doverne fare un altro perché voglio essere il primo a farne quattro di fila", ha detto Evenepoel (via CyclingWeekly).

I Campionati del Mondo di ciclismo su strada UCI continuano questa settimana (le prove cronometrate U-23 lunedì, le gare juniores martedì). I ciclisti Elite correranno di nuovo il 27 settembre (donne) e il 28 settembre (uomini) per la corsa su strada, che è stata vinta da Pogačar l'anno scorso.