Evento LIV Golf in Louisiana posticipato a causa della Coppa del Mondo e del caldo, senza relazione con voci cupe dall'Arabia Saudita

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Un prossimo evento LIV Golf in Louisiana, previsto per il 28 giugno, è stato posticipato e sarà posticipato a settembre o ottobre. È stato riportato che è stato posticipato per vari motivi, principalmente per evitare la competizione con la Coppa del Mondo, che attirerà la maggior parte dell'interesse, oltre che per evitare il caldo massimo dell'estate, e non ha nulla a che vedere con voci secondo cui l'Arabia Saudita potrebbe considerare di ridurre o ritirare l'investimento in questa lega di golf.

Ma, come riporta ora Reuters, lo stato della Louisiana sta cercando 1,2 milioni di dollari in fondi statali di incentivo. Il governatore Jeff Landry e la segretaria allo Sviluppo Economico della Louisiana Susan Bourgeois hanno dichiarato che lo stato aveva già pagato 3,2 milioni di dollari nell'ambito del contratto con LIV Golf, con 2 milioni investiti in miglioramenti per il campo Bayou Oaks at City Park, dove l'evento era previsto per svolgersi.

Se l'evento verrà spostato a settembre o ottobre, sarà l'ultimo evento della stagione di golf LIV 2026, che si svolgerà da febbraio ad agosto.

La LIV Golf league, creata nel 2021 con finanziamenti dall'Arabia Saudita come alternativa e competizione rispetto al PGA Tour, era voce di rischio di riduci fondi da parte dell'Arabia Saudita. Alcuni media hanno riportato che si sono tenute alcune riunioni d'emergenza suggerendo che il gruppo potrebbe smettere di sostenere la lega, anche se il CEO Scott O'Neil ha detto che la stagione continuerà come previsto. "Abbiamo accettato questo perché crediamo nel rompere lo status quo", ha detto.