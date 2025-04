Evento Monster Hunter Wilds Blossomdance: date, missioni, ricompense e di cosa si tratta

HQ

Monster Hunter Wilds celebra questa settimana il primo vero evento del gioco. Lanciato due mesi fa, il gioco ha ricevuto un enorme aggiornamento all'inizio di aprile con un nuovo mostro, il Mizutsune, e una serie di nuove funzionalità, tra cui una nuova zona, il Grand Hub, per giocare online con amici e altri giocatori.

E quel Grand Hub è la chiave per il primo grande evento del gioco: Festival of Accord: Blossomdance. Quando inizia e quali novità apporta a Monster Hunter Wilds?

Bene, la prima cosa che devi sapere sono le date. L'evento inizia il 23 aprile e dura due settimane, fino al 7 maggio. È un evento a tempo limitato, quindi assicurati di controllarlo finché dura, poiché ti offrirà nuove attrezzature, gesti, decorazioni per il Seikret, musica di sottofondo, personalizzazione del campo...

Ricompense dell'evento Monster Hunter Wilds: Blossomdance

Ma cos'è esattamente questo evento? In Blossomdance, il Grand Hub avrà alcune decorazioni festive per due settimane. Potrai anche prendere parte a due nuove missioni evento a tempo limitato, oltre alla maggior parte delle missioni evento precedenti che potresti aver perso:



Le figlie di Carabosse



Questo non funzionerà su di me!



L'evento aumenterà anche i buoni fortunati a 2 al giorno, aggiornerà le taglie limitate ogni giorno e apparirà un nuovo pasto alla mensa, che richiede un buono speciale che puoi ottenere tramite i bonus di accesso.

Bonus Lgoin durante l'evento Blossomdance in Monster Hunter Wilds

Ma se stai davvero cercando qualcosa di nuovo, i bonus di accesso sono dove troverai la maggior parte dei nuovi oggetti. Ti basterà effettuare il login durante l'evento e troverai:



Decorazione Seikret



Pendenti



Gesti



Traccia BGM



Opzioni di equipaggiamento da campo pop-up



Personalizzazioni del campo pop-up



Sfondo del profilo del cacciatore



Posa del profilo del cacciatore



Targhetta del profilo del cacciatore



Titoli dei profili dei cacciatori



Tutto questo sarà gratuito... tuttavia, come previsto, verranno aggiunti al gioco anche nuovi DLC a pagamento: un pacchetto DLC Blossomdance come componente aggiuntivo, con più gesti, adesivi, decorazioni e ciondoli per cacciatori e seikret.

Tieni d'occhio quel DLC quando verrà lanciato il 23 aprile e ricorda che l'evento Festival of Accord: Blossomdance dura solo fino al 7 maggio in Monster Hunter Wilds.