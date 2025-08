Evercade riceve una dose di nostalgia rara questo novembre

HQ

Blaze Entertainment ha rivelato che la prossima cartuccia Evercade sarà un tributo a Rare, che quest'anno festeggia il suo 40° anniversario. La collezione, chiamata Rare Collection 1, uscirà il 1° novembre e sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 30 novembre. Il prezzo? Circa $ 30 o circa 300 SEK: un affare abbastanza equo per una comoda dose di nostalgia in un pacchetto premium.

La raccolta comprende dodici giochi, principalmente dei primi anni di vita di Rare, quando sono stati pubblicati con il nome di Ultimate: Play the Game. Tra i titoli ci sono classici come Jetpac, Knight Lore e Battletoads. Questo segna anche la prima volta in assoluto che i giochi ZX Spectrum saranno giocabili su una cartuccia Evercade. Come al solito, è incluso un manuale a colori e i giochi funzioneranno su Evercade VS, Evercade EXP, Evercade Alpha e HyperMegaTech Super Pocket.

I giochi inclusi sono:

Atic Atac (ZX Spectrum), Gunfright (ZX Spectrum), Jetpac (ZX Spectrum), Knight Lore (ZX Spectrum), Lunar Jetman (ZX Spectrum), Sabre Wulf (ZX Spectrum), Underwurlde (C64), Cobra Triangle (console a 8 bit), R.C. Pro-Am (console a 8 bit), Battletoads (console a 8 bit), Conker's Pocket Tales (portatile) e Battletoads Arcade (Arcade).

Possiedi un Evercade? Prenderai in mano questa collezione rara?