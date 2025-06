Everdeep Aurora arriverà su PC e Switch il mese prossimo

È stato appena confermato allo spettacolo Wholesome Games Direct che lo sviluppatore Nautilus Games cercherà di lanciare il suo gioco d'avventura Everdeep Aurora su PC e Nintendo Switch (1 non 2) a luglio.

Il gioco ruota attorno al gattino noto come Shell, che utilizza un trapano per scavare nelle profondità sotterranee nel tentativo di trovare la madre perduta. Progettato come un gioco 2D completamente privo di combattimenti, si tratta di avventurarsi sempre più in profondità per scoprire oscuri segreti nascosti tra le rocce.

Everdeep Aurora è previsto per il lancio su PC (tramite Steam ) e Switch il 10 luglio, e ci sono piani per lanciare una demo per il gioco presto come parte di Steam Next Fest.