Everspace 2: L'ira degli antichi

Adoro la serie Everspace. Sin dai tempi del vecchio Freelancer, uscito nel 2003, ho sempre amato questo tipo di gioco spaziale. Si vola in giro per la galassia, si raccoglie bottino, si combattono i nemici, si risolvono piccoli misteri e si ha la completa libertà di divertirsi ed esplorare. È il tipo di gioco che mi mette in marcia e mi tiene con il fiato sospeso quando inizia l'azione. Anche i controlli in Everspace 2 fanno parte di ciò che lo rende eccezionale. Risposte precise e un senso di controllo sulla tua nave che sembra costruito in ore di combattimenti e saccheggi. Ero contento del gioco base perché è migliorato così tanto rispetto al primo Everspace. Ma la prima espansione, Titans, non mi piaceva. Sembrava frammentario e mancava del contenuto che un dio dello spazio nerd come me vorrebbe approfondire.

Wrath of the Ancients è arrivato e ci sto giocando intensamente. È il DLC finale e si basa sulla campagna del gioco base. Si gioca ancora nei panni di Adam Roslin che, dopo la perdita del suo amico Dax, cerca di ricrearlo clonandolo da un campione di DNA trovato nella sua tomba. Ci riesce, ma il clone ricorda solo il tempo prima di conoscere Adam, il che porta naturalmente a una serie di situazioni imbarazzanti e tese. Nel frattempo, il lato umano della galassia è sotto attacco da parte dei misteriosi Antichi. Arrivano attraverso le crepe dello spazio e vanno dritti verso l'infrastruttura umana lasciando in pace le altre razze. La domanda ovviamente è: perché? È fantastico avere un altro mistero da risolvere nel bellissimo universo di Everspace, e spero che Rockfish faccia un sequel un giorno, dato che per me è come l'erba gatta.

Per trovare la risposta, devi negoziare con antichi nemici come la razza Okkar, che adora gli Antichi come dei. Ti avventuri nel loro territorio e cerchi di scoprire cosa ha fatto arrabbiare queste antiche creature. Ed è qui che il DLC brilla davvero. La prima espansione mancava di una storia emozionante. Qui ottieni ciò che ti stavi perdendo. Ero costantemente in attesa del prossimo pezzo della storia. Questo è esattamente il tipo di narrazione che rende Everspace 2 speciale al suo meglio.

Ma ci sono anche critiche. Il livello massimo è ancora 30. Lo è stato fin dal gioco base ed è rimasto invariato nel DLC. Ciò significa che raggiungi il livello massimo già a metà del gioco principale e rimani a quel livello, indipendentemente dalla quantità di contenuti DLC completati. Non ci sono nuovi vantaggi, nuove abilità e nessun nuovo sistema di progressione. È un vero peccato. Sembra che ROCKFISH Games abbia perso un'ovvia opportunità per dare ai giocatori qualcosa in più su cui lavorare. Un limite più alto, nuove abilità e forse alcune abilità uniche solo per i DLC avrebbero fatto la differenza.

Detto questo, ci sono ancora molte chicche da trovare. Hai accesso a una nuova nave, la Wraith, che proviene dalla razza Okkar. Gioca in modo diverso rispetto alle navi esistenti e ha un'abilità chiamata Spectral Form, che ti trasforma in un fantasma nello spazio per un breve periodo. Non è troppo potente, ma apre la strada a uno stile di gioco più aggressivo. C'è anche una nuova rarità dell'equipaggiamento: Ascendente. Questo equipaggiamento può essere potenziato con speciali catalizzatori Okkar e ha abilità che non troverai da nessun'altra parte nel gioco.

Anche le armi leggendarie sono state ampliate. Ora puoi trovare varianti ancora più selvagge, come un cannone laser che ruota tra tre diversi tipi di danno ogni tre secondi e alla fine spara tutti e tre contemporaneamente. È feroce e fa davvero la differenza nelle battaglie più grandi. È il tipo di cosa che fa rallegrare il maniaco del bottino che c'è in me. E questo è uno dei motivi per cui amo giochi come questo. Trovare un'arma che cambia l'intero modo in cui giochi, è semplicemente fantastico.

Ci sono anche quattro nuovi sistemi stellari da esplorare, con un sacco di piccole missioni, segreti e i familiari enigmi che Everspace 2 ama inserire. Alcuni dei puzzle sono nuovi, ma molti sono riciclati, il che può sembrare un po' pigro. Mi sarebbe piaciuto un po' più di varietà, qualche nuova meccanica in più negli ambienti, qualche sorpresa in più. C'è anche Ancient Rifts, dove puoi aumentare la difficoltà con il nuovo sistema Lunacy, che ora arriva fino a 4000. È follemente difficile, ma anche follemente gratificante. Sono morto costantemente e non lo consiglierei ai deboli di cuore, ma è bello avere quella varietà.

Oltre a ciò, ottieni una manciata di miglioramenti della qualità della vita: ora puoi contrassegnare il tuo equipaggiamento come preferito, aggiornarlo al tuo livello attuale senza trovare nuove versioni e hai uno slot extra per la nave nell'hangar. Piccole cose che rendono la vita più facile, a cui non pensi finché non le hai e poi non vuoi più farne a meno. Questo è anche il motivo per cui ho difficoltà a giocare all'originale Everspace.

Quindi ne vale la pena Wrath of the Ancients? Dipende da chi sei. Se sei un fan e hai giocato a Everspace 2 per centinaia di ore, questo è un ultimo viaggio attraverso la galassia in grande stile. Ottieni di più di ciò che già ami, avvolto in una splendida grafica e combattimenti solidi. Ma se speravate che il DLC avrebbe rivoluzionato il gioco, aggiunto una nuova progressione o dato nuovi sistemi in cui immergersi, potreste rimanere un po' delusi. Perché questo è più Everspace. Non necessariamente migliore, ma comunque piuttosto interessante.

Spero che ROCKFISH Games scelga di andare avanti con la serie e magari di pensare un po' più in grande per Everspace 3. C'è così tanto potenziale qui e sarebbe un peccato se si fermasse ora.