Everwild il produttore sale in prima posizione su Xbox Games Studios
La veterana di Rare, Louise O'Connor, ha lasciato lo studio dopo 25 anni per diventare capo dello staff, lavorando ancora una volta con il suo ex capo di Rare.
Molte persone, noi compresi, sono rimaste deluse quando è stato annunciato che il lavoro sul titolo di RareEverwild era stato interrotto a luglio dopo un processo di sviluppo molto lungo. Ciò ha portato alcuni pesi massimi a scegliere di lasciare Rare, ma altri sono rimasti e hanno piuttosto scalato la scala della carriera.
Tra questi c'è la produttrice esecutiva del gioco Louise O'Connor, che ha lavorato per Rare per 25 anni (il suo primo gioco è stato Conker's Bad Fur Day). Ora VGC riferisce che le è stato assegnato un ruolo importante nel team Microsoft e ora ricopre il ruolo di capo dello staff presso Xbox Game Studios. Lì, lavorerà ancora una volta sotto Craig Duncan, che in precedenza era il capo di Rare ma è a capo di Xbox Games Studios dall'ottobre 2024.
Possiamo solo speculare su cosa significherà a lungo termine che due dirigenti di Rare siano ora alla guida di Xbox Game Studios, immaginiamo che sia ragionevole presumere che le possibilità di un revival di Banjo-Kazooie siano maggiori ora che mai.