Everwild il produttore sale in prima posizione su Xbox Games Studios

Molte persone, noi compresi, sono rimaste deluse quando è stato annunciato che il lavoro sul titolo di RareEverwild era stato interrotto a luglio dopo un processo di sviluppo molto lungo. Ciò ha portato alcuni pesi massimi a scegliere di lasciare Rare, ma altri sono rimasti e hanno piuttosto scalato la scala della carriera.

Tra questi c'è la produttrice esecutiva del gioco Louise O'Connor, che ha lavorato per Rare per 25 anni (il suo primo gioco è stato Conker's Bad Fur Day). Ora VGC riferisce che le è stato assegnato un ruolo importante nel team Microsoft e ora ricopre il ruolo di capo dello staff presso Xbox Game Studios. Lì, lavorerà ancora una volta sotto Craig Duncan, che in precedenza era il capo di Rare ma è a capo di Xbox Games Studios dall'ottobre 2024.

Possiamo solo speculare su cosa significherà a lungo termine che due dirigenti di Rare siano ora alla guida di Xbox Game Studios, immaginiamo che sia ragionevole presumere che le possibilità di un revival di Banjo-Kazooie siano maggiori ora che mai.