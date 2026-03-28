Everwind (Accesso anticipato)

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Minecraft - il fenomeno svedese. Il gioco che ogni sviluppatore avrebbe voluto creare, e il gioco che, nonostante la sua età e la grafica datata (anche se uno stile distintivo), continua a prosperare con orde su orde di giocatori. È ovvio – in modo senza dubbio – che sviluppatori ed editori vogliono una fetta della torta che è Minecraft. Ma si è rivelato un problema difficile da sbloccare.

Everwind è l'ultimo tentativo di una serie di giochi che cercano di emulare la ricetta della torta menzionata, e l'ho provata anch'io. Ma ho mangiato poco a poco e me ne sono andato soddisfatto, o qualche cucchiaio è stato sufficiente prima di iniziare a sentirmi male? Beh, finiamo da qualche parte nel mezzo.

Everwind non è ancora stata rilasciata nella versione 1.0. È stato rilasciato in Early Access, quindi non puoi aspettarti un capolavoro completo (anche se succede - basta guardare Slay the Spire 2 ), e sarà arricchito con contenuti e aggiornamenti fino a raggiungere la sua forma finale. Detto ciò, c'è davvero molto contenuto in cui immergersi, e si vede chiaramente che questo è un gioco con un concetto e una propria identità - ma ha ancora molta strada da fare se vuole sopravvivere e attirare il proprio pubblico.

Il gioco inizia generando un mondo unico e portandoti in cima a una torre. La torre funge da tutorial, con ogni piano che spiega come utilizzare diverse meccaniche di gioco. È un approccio intelligente che fa sentire il processo di apprendimento stesso parte dell'avventura. Semplicemente sembra naturale. In ogni caso, imparerai come funziona il combattimento, come creare i tuoi strumenti e come cucinare il cibo. Tutte cose perfettamente ragionevoli in un gioco di sopravvivenza, ovviamente.

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Armato di spada e scudo, sono pronto ad affrontare qualche capibara.

Una volta fuori dalla torre, inizia la vera avventura. "Costruisci il tuo dirigibile" è la missione, e per farlo devo prima scansionare un dirigibile distrutto che si è schiantato e arrugginito sull'isola su cui mi trovo. Parte per parte, la scansiono usando uno strano congegno di cui sono equipaggiato, e dopo di che smonto i pezzi per poter costruire i miei motori, generatori e mongolfiere nuovi di zecca per la mia nave. Questo comporta una buona dose di raccolta di risorse, e non ci sono grandi sorprese da quel fronte. Abbatti alberi, raccogli pietre, cerca erba e assicurati di trovare del rame da fondere in una fonderia.

La situazione è leggermente complicata dai pochi nemici sull'isola - scheletri sfilacciati che non rappresentano una vera minaccia. Il combattimento è però divertente e ben costruito, con parate e funzioni aggiuntive bloccate dietro un classico albero RPG ricco di vari potenziamenti. L'IA nemica, però, non è nulla di speciale - funziona ma non offre sorprese. Non sono però solo gli scheletri a costituire la popolazione dell'isola; Gli sviluppatori Everwind sembrano avere un debole per i capibara, specialmente per chi indossa piccoli cappelli. I capibari, sì - i simpatici porcellini degli anni 2020. Cinghiali e fagiani corrono ovunque, offrendo la possibilità di cacciare anche un po' di carne e piume.

Ecco una delle prime navi che ho costruito; Ho aggiunto una piccola rampa perché non sapevo che si potesse teletrasportare di nuovo alla nave.

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Dopo aver ucciso un sacco di goblin, raccolto risorse e costruito tutto il necessario per volare tra le nuvole con il mio dirigibile, sono partito in mare apertura. Usando una piccola barca a remi, remo verso una nave segnata sulla mappa, vi metto ciò che ho costruito sopra e alimento il generatore di legna. Ma per funzionare, devo collegare tutto tramite tubi che trasferiscono energia tra le varie parti del motore. Non appena detto è fatto - il mondo mi aspetta e il cielo è il mio parco giochi. Ed è un mondo vasto a mia disposizione, e mi chiedo se là fuori ci sia una fine... Comunque non l'ho trovato.

Il mondo di Everwind non è solo orizzontale, con diverse isole da esplorare. Ci sono anche isole nel cielo, ed è lì che (naturalmente) intendo andare per primo. Ma niente di fortuna. Per volare più in alto, devo migliorare la mia nave. Così ho diretto la nave verso un'isola che ho tenuto d'occhio fin dall'inizio del gioco. Su quest'isola c'è uno strano edificio che somiglia a una giraffa di metallo, ed è chiaramente qualcosa che necessita di un'osservazione più da vicino. Dopo un breve volo, parcheggio la nave sul tetto di uno strano edificio. Presto mi rendo conto di non essere l'unico in questo; Sono accompagnato da ragni che sparano veleno e zombie che esplodono quando si avvicinano troppo. Mi rendo anche conto che il mio livello è troppo basso e non ho molte possibilità. A quanto pare, con un'armatura e una spada di legno non si arriva molto lontano.

Così muoio - un paio di volte. All'inizio vado nel panico perché non so come uscire da lì, ma mi rendo conto che il dispositivo con cui puoi scansionare può anche teletrasportarmi di nuovo alla nave e in salvo. Con questo in mente, corro via per primo - come un pazzo - e prendo le mie cose da dove sono morto. Quando muori in Everwind, non perdi tutto, solo parte di ciò che hai raccolto. Questo assume la forma di un 'orb' che devi raccogliere entro dieci minuti per non perdere potenziali bonus.

Non mancano i disastri e le impreviste.

Avendo imparato qualche lezione, la volta successiva ho scelto un'isola un po' meno spettacolare. Ma è anche qui che inizio a chiedermi quale sia il mio obiettivo - dove sto effettivamente andando? C'è una destinazione finale? Suppongo che Enjoy Studio voglia che tu costruisca la tua avventura - proprio come ha fatto Mojang con Minecraft. Nessun indizio chiaro o missione, solo un intero mondo a tua disposizione dove puoi agire sia come regista che come attore. Questo è sia positivo che negativo.

Everwind è un RPG più distinto e mi aspetto di far parte di una storia a un certo livello. Perché mi sveglio improvvisamente in una torre? Che fine hanno fatto tutti i dirigibili? Chi sono i mostri? Sento di perdermi una spiegazione e mi piacerebbe vedere quella parte più approfondita. Fino ad allora, dovrò semplicemente concentrarmi sul migliorare sia me stesso che la nave. Puoi costruire la nave più grande e riempirla di tutto ciò di cui potresti aver bisogno. Non sembra particolarmente elegante - ma se vola, vola.

Everwind non è particolarmente attraente, ma dato che è costruito allo stesso modo di Minecraft (con blocchi quadrati), probabilmente non era quello l'obiettivo comunque. Tuttavia, offre qualche effetto in più rispetto alla sua fonte di ispirazione, sotto forma di riflessi sull'acqua, effetti particellari e altre cose che, nel complesso, contribuiscono solo al lag. Perché invece si rallenta, anche in modo evidente, quando viaggi e si generano nuove isole. Ma come ho detto - è l'Accesso Anticipato, e con questo arrivano qualche problema tecnico. Niente di insolito.

Il grande blu ti offre la tua avventura. Se sei pronto a crearlo.

Le scelte di design fatte, però, non sono così evidenti. È molto marrone e, esteticamente parlando, sia opaco che persino brutto. Il mio personaggio sembra un incrocio tra Steve e Shaggy di Minecraft di Scooby Doo, e i nemici che si pavoneggiano nei mondi di Everwind non sembrano né spaventosi né divertenti. Sospetto che possa essere difficile trovare uno stile visivo distintivo e un design che funzioni in un mondo costruito con blocchi – e qui non funziona del tutto.

Vale sicuramente la pena tenere d'occhio e controllare come progredisce lo sviluppo di Everwind. Direi persino che è divertente così com'è adesso - ma il prezzo mi sembra un po' troppo alto in questo momento. Ma una volta che Enjoy Studio avrà finito di costruirlo e il gioco sarà rilasciato "per davvero", potrebbe benissimo diventare un gioco in grado di tenere testa a Minecraft, dato che offre qualcosa di abbastanza unico.