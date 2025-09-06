Everwind Anteprima: Minecraft incontra Forever Skies

HQ

Se stai vedendo il nome Everwind e non hai familiarità con questo gioco, nonostante tu abbia visto anche screenshot e ti senti come se avessi già visto questo titolo, probabilmente è perché l'hai fatto. Lo sviluppatore Enjoy Studio ha deciso di rinominare Skyverse in Everwind all'inizio di quest'anno, il tutto come parte di uno sforzo per garantire che il nome si adattasse meglio alla visione che avevano in mente.

Ne parlo perché quando sono arrivato in uno stand chiuso alla Gamescom per assistere a una presentazione di Everwind, ho avuto un senso piuttosto vizioso di déjà vu su di me, una sensazione che si è placata solo quando è scattato il clic che si trattava dello stesso gioco che avevo incontrato per la prima volta in Germania alla Koelnmesse l'anno prima (vedi la mia intervista del 2024 qui sotto).

Comunque, torniamo al 2025 nello stand di Bohemia Interactive. I simpatici ragazzi di Enjoy iniziano la sessione eseguendo una breve presentazione che descrive in dettaglio come il gioco è cambiato nell'ultimo anno, incluso il riferimento all'edizione console che è stata annunciata in primavera. Dopo qualche istante, entriamo in una sessione di demo guidata, in cui gli sviluppatori spiegano che lo scopo di Everwind è semplicemente quello di esplorare e ritagliarsi la propria avventura, con la missione di salire sempre più in alto nel cielo per raggiungere le lontane isole galleggianti isolate. No, non stiamo parlando di qualcosa di simile a Avatar Hallelujah Mountains che sono collegati a una fitta schiera di rampicanti. Queste isole galleggianti sono sparse tra loro, motivo per cui è fondamentale che tu abbia un dirigibile che ti porti in giro e funga da base in questo grande viaggio.

Questa nave è molto più di una semplice nave, è un hub in evoluzione che puoi progettare e aggiornare come e quando lo ritieni opportuno, supponendo che tu abbia le risorse e gli oggetti necessari per farlo. Con un design voxel, aspettatevi una personalizzazione e una suite di costruzione che assomiglia in qualche modo a Minecraft con un tocco Forever Skies, aprendo una vasta gamma di opzioni facili da capire e padroneggiare, anche se con l'avvertenza aggiuntiva di alcune meccaniche di costruzione più intricate, come le tubazioni e la garanzia che una serie di macchinari e strutture principali funzionino come previsto. E questo è fondamentale perché se il tuo dirigibile non è raffinato e dotato delle giuste funzionalità, non sarà in grado di aumentare la sua altitudine abbastanza da raggiungere le isole più alte dove si possono trovare bottino e risorse ancora più rari e di maggiore impatto.

Quindi, con la consapevolezza che Everwind non si gioca davvero su un piano orizzontale ma più verticale, in modo quasi Metroidvania poiché molte località sono bloccate fino a quando non si hanno gli strumenti giusti per raggiungerle, qual è il vantaggio di visitare effettivamente le isole? È qui che l'avventura prende davvero forma, poiché puoi trovare dungeon e aree nascoste piene di nemici, trappole e ricompense entusiasmanti, e per sopravvivere alla minaccia che rappresentano e superare il pericolo, dovrai usare armi e magie per combattere in un'intensa azione in prima persona. Essenzialmente, pensa a un gioco voxel The Elder Scrolls. E non è facile o una passeggiata nel parco come l'azione di Minecraft, poiché affronterai nemici più forti, più corazzati e meglio equipaggiati di te, portandoti a dover fuggire e combattere un altro giorno, trovare modi stravaganti per sconfiggerli o cadere in combattimento. Quest'ultimo è qualcosa che dovresti voler evitare a tutti i costi, poiché mentre rientrerai sul tuo dirigibile, lo stesso non si può dire del tuo bottino...

Con un mondo generato proceduralmente da esplorare, il che significa che l'avventura non ha quasi limiti e la possibilità di affrontare l'avventura con gli amici in cooperativa, Everwind sta cercando di essere un gioco di ruolo voxel piuttosto eccitante, qualcosa che senza dubbio susciterà l'interesse di coloro che sono stati affranti dalla recente scomparsa di Hytale. Questo sembra essere un gioco con molta profondità e capacità di azione del giocatore, uno in cui si stabilisce il precedente per il viaggio che si vuole intraprendere. Se stai iniziando a invecchiare con Minecraft o sei incuriosito da una versione a blocchi di un'avventura simile a The Elder Scrolls, il progetto di Enjoy Studio potrebbe essere il gioco che fa per te quando verrà lanciato su PC e console in futuro.