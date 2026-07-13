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Evil Dead è niente meno che una serie di film cult. Ho studiato cinema e montaggio al sesto anno e ho adorato tutto del regista Sam Raimi. Ho studiato gli effetti pratici, la struttura della storia, l'umorismo, la violenza, tutto, e considero il primo film un vero cult, anche se non sono mai stato particolarmente entusiasta. Evil Dead II, invece, dove Bruce Campbell ha davvero brillato, è oro puro. Poi arrivò il reboot diretto da Fede Alvarez nel 2013, e ad essere onesto, tutto quello che ricordo di quel film è che era molto cruento. Allo stesso modo, Evil Dead Rise di Lee Cronin del 2023 è stato davvero elegante e divertente, ma non mi ha lasciato nemmeno una grande impressione. Quest'estate non ci ritroviamo solo con fidanzate possedute, strane creature e demoni che si aggirano lungo strade deserte nel campo dell'orrore, dato che questa è anche un'estate di Evil Dead. Comunque, sarò sincero, non aspettavo con grande entusiasmo Evil Dead Burn e le mie aspettative sono state relativamente basse.

Ed è qui che ti lasciamo su un brutto cliffhanger e ti stuzzichiamo con la trama: "Dopo aver perso il marito, una donna cerca conforto dai suoceri nella loro casa appartata. Ha anche portato con sé il fratello di suo marito e la sua ragazza. E il cane del fratello. Ma quando, uno dopo l'altro, si trasformano in Deadite – e la riunione si trasforma in una riunione di famiglia infernale – si rende conto che le promesse fatte nella vita vivono ancora. Anche dopo la morte."

Mettere il nome "Evil Dead" su un film è fissare l'asticella molto alta. Il mio problema con il predecessore, Rise, forse è stato che non è mai davvero sembrato un film degli Evil Dead, a parte la violenza e, in parte, l'aspetto dei Deadites. Ma era comunque divertente. Prima di Burn, ho accettato questa cosa, il che in realtà rende tutto più facile da accettare. E naturalmente, The Necronomicon è sempre presente e si collega ai primi film. È diretto da Sébastien Vanicek, che in precedenza aveva diretto il film horror Vermin.

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I ruoli principali sono interpretati da Hunter Doohan (Vostro Onore, mercoledì) e Souheila Yacoub (Dune: Parte Due, Il figlio del falegname). Tutti gli attori fanno un buon lavoro; qui non c'è nulla che spicchi davvero, né positivamente né negativamente, ma ho un debole per i film horror con nomi meno conosciuti.

Evil Dead Burn è stato descritto come malevolo dove nessuno è al sicuro. Ogni singolo personaggio risulta davvero male, e la violenza è creativa, cruda e molto diretta. Questo potrebbe essere uno dei film più sanguinosi e brutali che abbia mai visto, almeno al cinema, e mi piace questo genere di cose, per quanto malato sia, quindi punti extra per questo.

Il film dura quasi due ore, ma non te ne accorgi davvero perché ti tiene con il fiato sospeso e ti intrattiene per tutto il tempo. Come previsto, manca dell'umorismo dei film originali, anche se ci sono alcune cose che fanno ridere a sé, mentre la maggior parte del sollievo comico viene dalla nonna senile.

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E come regge Burn? Sorprendentemente bene, devo dire. Ci sono alcune lacune logiche che mi fanno sospirare un po', e a volte i personaggi si comportano in modi strani, ma allo stesso tempo c'è un certo fascino. Non sai mai cosa aspettarti, e nessuno dei personaggi viene rappresentato come un eroe. Hanno le loro debolezze e si tirano indietro, bloccandosi nel caos in un modo che in realtà apprezzo. Nel complesso, ci sono molte scene che mi piacciono, soprattutto quelle più caotiche e creative, e l'apertura è efficace e stilosa, e va detto che il film è, nel complesso, molto stiloso. Gli effetti pratici, tutto il sangue, il trucco, penso che funzioni, e la violenza è creativa e piena di sorprese.

Certo, la sceneggiatura è tutt'altro che perfetta e, come detto prima, ci sono alcune lacune logiche e sciocchezze che molti sicuramente troveranno fastidiose, ma allo stesso tempo è passato un po' di tempo dall'ultima volta che mi sono divertito così tanto nel buio del cinema. Potrebbe sembrare strano dirlo di un film letteralmente gocciolante di sangue e morte feroce e improvvisa. Detto ciò, Evil Dead Burn non fa mai paura, neanche minimamente. Ma non mi dispiace perché la tensione è costante ed è davvero disgustoso. Questo potrebbe essere un esempio perfetto di un film che devi vedere al momento giusto, e ovviamente l'ho fatto. Forse non mi sarebbe piaciuto così tanto a una seconda visione, ma nonostante le mie aspettative iniziali molto basse e le recensioni tiepide, sono piacevolmente sorpreso.

Quindi, se vuoi sfuggire al caldo estivo per un vero bagno di sangue, Evil Dead Burn è sicuramente quello giusto per te.