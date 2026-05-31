Evil Dead Wrath ha concluso le riprese

La serie Evil Dead non mostra alcun segno di voler mettere i demoni e la violenza in secondo piano. Ora è chiaro che il prossimo capitolo, semplicemente intitolato Wrath, è un passo più vicino al traguardo.

In una dichiarazione tramite Bloody Disgusting, il regista del film, Francis Galluppi, ha annunciato che le riprese sono ormai terminate e che la post-produzione è pronta a iniziare. Tutto sta semplicemente procedendo secondo i piani e la prima è fissata per il 7 aprile 2028.

Non sono ancora stati rivelati dettagli sulla trama, ma ci sono forti indicazioni che il film seguirà lo stesso formato autonomo di diverse delle successive produzioni di Evil Dead, con nuove vittime che affrontano orrori e processi soprannaturali. Tutto legato al famigerato Necronomicon.

Tra gli attori coinvolti nel progetto ci sono Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen ed Ella Oliphant. Con Bruce Campbell e Lee Cronin come produttori esecutivi.

Ma prima che Wrath arrivi nei cinema, naturalmente abbiamo Evil Dead Burn da aspettare, che debutta quest'estate.

Non vedi l'ora di Evil Dead, Burn and Wrath?