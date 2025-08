Evo 2026 confermato per il ritorno a Las Vegas, fissate ulteriori date per altri eventi Evo

HQ

Evo 2025 è accaduto lo scorso fine settimana, il che significa che tonnellate dei migliori giocatori di combattimento di tutto il mondo si sono riversati a Las Vegas per competere in una serie di eventi. Ora che questo è nei libri, Evo ha già rivelato i suoi piani per il prossimo anno solare.

Per cominciare, ci viene detto quando tornerà il grande festival di Las Vegas. È previsto che accada molto prima del previsto, con una data prevista dal 26 al 28 giugno. Sì, è circa cinque settimane prima di quanto siamo abituati, forse per dare Evo respiro con l'ormai apparentemente permanente appuntamento del Esports World Cup a luglio e agosto.

Ma non è tutto, ci è stato anche affermato che Evo France accadrà tra il 10 e il 12 ottobre di quest'anno, Evo Japan tornerà tra l'1 e il 3 maggio nel 2026 e Evo Singapore accadrà anche all'inizio del 2027.

A questo si aggiunge il ritorno del Evo Awards, che avverrà nel 2026. Non abbiamo ancora ulteriori informazioni da aggiungere su questo fronte, ma ne sapremo di più a ottobre, quando si svolgerà Evo France.

Per quale evento Evo sei più entusiasta?