Evo annuncia piani per arrivare in cinque nuove regioni a partire dal 2027

Come parte del recente cambio di proprietà che ha portato Evo ora sotto la bandiera del gruppo saudita noto come RTS, vi potreste chiedere come cambierà l'organizzatore spesso piuttosto accessibile del torneo di combattimento sotto questa nuova leadership. Anche se non lo sapremo davvero fino a quando non guarderemo indietro, dopo qualche anno, un nuovo post sul blog suggerisce che potrebbe essere per il bene dell'azienda.

Lo diciamo mentre Evo ha annunciato i piani di espansione a partire dal 2027. Oltre alle destinazioni storiche come USA, Giappone e Francia, il festival dei giochi di combattimento arriverà presto anche in cinque nuove destinazioni, ovvero Brasile, Marocco, Messico, Arabia Saudita e Cina.

Questo fa anche parte del tentativo di Evo di rafforzare il sostegno dal basso ai picchiaduro, con Evo che ha specificamente espresso l'intenzione di "aiutare a risolvere in modo permanente le sfide che i locali affrontano, dall'equipaggiamento, alla consapevolezza e alla connettività dei giocatori."

Ma non è tutto. Oltre a più eventi in tutto il mondo e a un maggiore focus sul grassroot, coloro che vogliono vedere i migliori dei migliori in azione e lottare per diventare unanimemente il miglior giocatore di combattimento al mondo, è stato annunciato un nuovo evento chiamato Campionato Mondiale dei Giochi di Combattimento. Questo vedrà giocatori qualificati competere in una serie di diversi picchiaduro, un evento che mette alla prova "la loro adattabilità, conoscenza del gioco e fondamenti dei picchiaduro." Non è chiaro quali giochi saranno presenti in questo evento, ma Evo promette di collaborare con la community per scegliere i giochi giusti ogni volta, promettendo anche che l'evento si svolgerà in uno dei due paesi fondatori di Evo, che siano gli USA o il Giappone.

Evo si conclude con la seguente dichiarazione: "Sulla scia del nostro ultimo annuncio di acquisizione, volevamo condividere subito la nostra visione per Evo. Vogliamo che la comunità sappia che siamo qui per far crescere i giochi di combattimento, a livello globale, insieme.

"Questo annuncio rappresenta solo una parte di dove troverete Evo in futuro. Questi sono solo i primi passi di una visione a lungo termine a cui siamo impegnati.

"Siamo incredibilmente entusiasti degli impegni a lungo termine che ora possiamo assumere verso la comunità, incluso il supporto ai locali, nuove sedi Evo, montepremi aumentati, nuovi formati di eventi e le innumerevoli opportunità che ne deriveranno.

"La FGC non è mai stagnante, e nemmeno Evo."