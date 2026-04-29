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Evo Japan 2026 si svolge questo fine settimana: quali giochi saranno presentati?

Il principale evento di picchiaduro si terrà dal 1 al 3 maggio.

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È quasi ora che inizi uno degli eventi più importanti del calendario dei picchiaduro, poiché la variante giapponese di Evo si terrà questo fine settimana, dal 1° al 3 maggio. Con l'azione che affluisce verso il paese asiatico, potresti essere curioso di sapere esattamente quali giochi saranno presentati e quali eventi ospiteranno? Se sì, abbiamo raccolto qui sotto la lista completa per voi.

Programmazione completa Evo Japan 2026:


  • Fatal Fury: La città dei lupi

  • Granblue Fantasy contro: Rising

  • Equipaggiamento colpevole: Sforzati

  • Re dei Combattenti XV

  • Sangue Sciolto: Tipo Lumina

  • Street Fighter 6

  • Tekken 8

  • 2XKO

  • Sotto la Notte nella Nascita II [Sys:Celes]

  • Vampire Survivor: Il Signore dei Vampiri

  • Virtua Fighter 5: R.E.V.O.

  • Hokuto no Ken

Per quanto riguarda il calendario, questo varierà molto a seconda dei giorni, ma la cosa fondamentale da sapere è che l'azione per ogni titolo avverrà ogni giorno (1-3 maggio), con le finali riservate al 3 maggio. Inoltre, ciascuno dei tornei conta almeno oltre 100 concorrenti, ma l'evento più importante del festival è senza dubbio Street Fighter 6, che al momento della scrittura conterà quasi 8.000 concorrenti.

Guarderai qualche azione di Evo Japan questo weekend?

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