Evo Japan tornerà a fine aprile 2027

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Ora che la Evolution Championship Series (Evo) con sede a Las Vegas è giunta al termine, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo evento dell'organizzatore dei giochi di combattimento, che sarà Evo France, che si terrà dal 9 all'11 ottobre a Nizza al Palais des Expositions.

Dopo questo festival europeo, Evo tornerà in Asia per la prossima edizione di Evo Japan, la cui data e la sede preferita ora conosciamo la data definitiva. Come confermato al termine di Evo 2026, Evo Japan 2027 opererà dal 29 aprile al 2 maggio, con l'azione al Tokyo Big Sight nella principale città giapponese.

Non conosciamo la lista precisa dei giochi che ospiteranno le competizioni del torneo, ma una ragionevole ipotesi è che i popolari picchiaduro di Street Fighter 6 e Tekken 8 saranno presenti (soprattutto perché sono anche franchise giapponesi), e allo stesso modo, Marvel Tokon: Fighting Souls avrà senza dubbio una presenza, così come la Arc System Works giapponese sta realizzando il gioco.

Tuttavia, restate sintonizzati per altre notizie su questo fronte man mano che ci avviciniamo alla celebrazione di Evo Japan 2027.