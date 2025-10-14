Evo torna in Francia nell'ottobre 2026

HQ

Lo scorso fine settimana ha visto la conclusione di Evo France, un evento che ha visto molti dei più grandi e talentuosi giocatori di giochi di combattimento di tutto il mondo affollare Nizza per competere in una serie di importanti tornei. Dato che quell'evento è nei libri, ora sappiamo quali sono i piani per il 2026 e ruoterà attorno a un ritorno nel paese e persino nella stessa città.

È stato confermato che Evo France accadrà ancora una volta e si verificherà di nuovo a Nizza nello stesso periodo dell'anno. Le date previste sono il 9, 10 e 11 ottobre e, al momento, questa è l'unica informazione che abbiamo sull'evento del gioco di combattimento.

