EVOS Divine incoronato campione di Free Fire alla Coppa del Mondo Esports

Lo scorso fine settimana ha visto la conclusione di una moltitudine di eventi Esports World Cup, tra cui l'evento Free Fire che ha messo l'una contro l'altra 18 delle migliori squadre di tutto il mondo per guadagnare una fetta di una torta da $ 1 milione.

Ora che questo evento si è concluso, abbiamo un vincitore di cui parlare, e questo è finito per essere la squadra conosciuta come EVOS Divine. La squadra ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, finendo la fase a eliminazione diretta al terzo posto e la finalissima al primo, ben lontano da qualsiasi competizione dopo aver totalizzato 170 punti (con il secondo che ha raggiunto i 123 punti).

Questo risultato ha visto EVOS Divine alzare il trofeo e tornare a casa con $ 300.000 di premio in denaro, ma non è tutto, poiché la squadra ha anche acquisito 1.000 Club Points per l'organizzazione da utilizzare nel Club Championship e un invito diretto al torneo Global Finals che si svolgerà principalmente a novembre.