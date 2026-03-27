Ewan McGregor e Anne Hathaway vedono la loro vita suburbana sconvolta dai dinosauri in The End of Oak Street
Il film arriverà nelle sale questo agosto.
Abbiamo tutti pensato di esplorare il mondo dove un tempo vagavano i dinosauri, ma cosa faresti se tutto il tuo quartiere fosse improvvisamente costruito nel mezzo dell'era giurassica? Beh, è qualcosa con cui Ewan McGregor e Anne Hathaway devono fare i conti in The End of Oak Street.
Il film segue la coppia come un tipico marito e moglie suburbani, insieme ai loro due figli interpretati da Maisy Stella (che recita anche nella serie Life is Strange) e Christian Convery. Nel teaser qui sotto, vediamo un breve scorcio di un dinosauro, ma è chiaro che molti altri attraverseranno presto il quartiere, probabilmente facendo calare i prezzi delle case.
Sembra che il film punti a un thriller fantascientifico, in stile Jurassic Park, ma è come se il parco si trasferisse nel tuo giardino sul retro. Speriamo che, a differenza del teaser, non ci metta troppo tempo a tornare al passato, e che ci sia qualche colpo di scena interessante alla fine sul perché questo quartiere sia stato mandato molto indietro nel tempo.
The End of Oak Street debutta il 14 agosto.