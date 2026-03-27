Ewan McGregor e Anne Hathaway vedono la loro vita suburbana sconvolta dai dinosauri in The End of Oak Street

Abbiamo tutti pensato di esplorare il mondo dove un tempo vagavano i dinosauri, ma cosa faresti se tutto il tuo quartiere fosse improvvisamente costruito nel mezzo dell'era giurassica? Beh, è qualcosa con cui Ewan McGregor e Anne Hathaway devono fare i conti in The End of Oak Street.

Il film segue la coppia come un tipico marito e moglie suburbani, insieme ai loro due figli interpretati da Maisy Stella (che recita anche nella serie Life is Strange) e Christian Convery. Nel teaser qui sotto, vediamo un breve scorcio di un dinosauro, ma è chiaro che molti altri attraverseranno presto il quartiere, probabilmente facendo calare i prezzi delle case.

Sembra che il film punti a un thriller fantascientifico, in stile Jurassic Park, ma è come se il parco si trasferisse nel tuo giardino sul retro. Speriamo che, a differenza del teaser, non ci metta troppo tempo a tornare al passato, e che ci sia qualche colpo di scena interessante alla fine sul perché questo quartiere sia stato mandato molto indietro nel tempo.

The End of Oak Street debutta il 14 agosto.