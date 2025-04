Ewan McGregor fa un viaggio on the road attraverso l'Europa in Long Way Home di Apple TV+

Mentre molti lo conoscono per i suoi ruoli nei principali franchise e film di Hollywood, probabilmente il più notevole è Star Wars Obi-Wan Kenobi, anche lo scozzese Ewan McGregor è un fanatico delle motociclette. In passato, ha mostrato questo interesse in una serie di documentari con una convenzione di denominazione di "Long Way X", e il mese prossimo avremo il prossimo capitolo di questo.

Dopo il 2020, McGregor e il co-protagonista Charley Boorman torneranno in tour, per una nuova serie nota comeLong Way Up Long Way Home. L'idea è che il viaggio porterà la coppia dalla casa di McGregor in Scozia a quella di Boorman in Inghilterra, e anche se potrebbe sembrare un viaggio piuttosto breve se tutto sommato, la coppia ha tracciato un percorso ridicolmente contorto.

Invece di prendere la via più breve, il duo attraverserà il Mare del Nord fino alla Scandinavia, dove poi viaggeranno attraverso il Circolo Polare Artico, giù nei Paesi Baltici, attraverso l'Europa continentale e poi di nuovo attraverso il Canale della Manica dopo due mesi di viaggio.

Con una distanza così lunga da coprire, non vorrai perderti questa serie, che debutterà il Apple TV+ dal 9 maggio. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.