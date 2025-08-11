Ewan McGregor non apparirà in Ahsoka Stagione 2

HQ

No, Ewan McGregor non apparirà nella seconda stagione di Ahsoka. L'attore di Obi-Wan Kenobi è stato recentemente falsamente accusato di aver preso in giro un'apparizione del genere al recente Fan Expo di Boston, dove ha fatto parte di un panel con il collega ex studente di Star Wars Hayden Christiansen.

Al panel, come notato da Collider, a McGregor è stato chiesto se fosse un fan del franchise di Star Wars e di una parte di esso, a cui ha risposto che era davvero un fan. Poi gli è stato chiesto qual è il suo progetto preferito di Star Wars di cui non fa parte.

"Beh, mi piace guardare mia moglie, sai, quindi mi sono davvero divertito Ahsoka. Ho pensato che fosse stato fatto in modo brillante", ha detto McGregor. Sua moglie, Mary Elizabeth Winstead, interpreta Hera Syndulla in Ahsoka. "È così divertente, come, sai, sta girando la seconda stagione ora, e lo so... Beh, lo è comunque. E così ho finito di fare uno spettacolo. Quindi sono a casa con nostro figlio, che ha quattro anni, e lo porto a scuola e tutto il resto. E poi, sai, mi aggiro per casa e vado a prendere un FaceTime".

"Mi dimentico che sarà verde, sai. Lei salta fuori e io dico: 'Oh mio Dio, oh sì'. Sai, spesso è nella sua roulotte senza tutta la roba in testa, ma è semplicemente verde, sai. È una bellissima signora verde, quindi. Lo adoro", ha continuato McGregor.

Alcuni fan hanno interpretato questo come se McGregor si sarebbe unito a sua moglie nello show, ma invece il commento è solo la storia di due membri del cast di Star Wars che lo fanno funzionare dentro e fuori una galassia lontana, lontana. Certo, mai dire mai con grandi franchise come Star Wars, ma non aspettarti che Obi-Wan appaia in Ahsoka.