Ex capo Sega: "Il co-creatore di Sonic è la persona più infelice con cui abbia mai lavorato"

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Yuji Naka è noto soprattutto come uno dei principali creatori dietro il personaggio Sonic the Hedgehog, nonché fondatore e primo capo dello studio Sega Sonic Team. Tuttavia, la creazione effettiva del design del personaggio è solitamente attribuita a Naoto Ohshima, e negli ultimi anni Naka è stato noto soprattutto per affari discutibili che quasi lo hanno portato alle sbarre (anche se alla fine ha ricevuto una condanna sospesa di quattro anni, che sta ancora scontando).

Ora, un ex capo Sega, Mike Fischer, ha commentato in un'intervista con Sega-16 com'è stato lavorare con Naka, e ha subito lanciato critiche acerbe, riassumendo così il creatore di Sonic:

"È letteralmente la persona più infelice con cui abbia mai lavorato nei videogiochi o in qualsiasi altra cosa nella mia vita, semplicemente una persona orribile, e puoi citarmi su questo. Come sapete, ora è anche un criminale condannato."

Fischer ha lavorato per molti anni in Sega in due periodi ed è considerato, tra le altre cose, l'architetto dietro il lancio stealth della Sega Saturn, spesso considerato un errore catastrofico. Se ne andò nel 1997 ma fece un ritorno nel 2001 dopo la fine del Dreamcast. Sostiene di aver assistito in prima persona a come Yuji abbia cercato di prendersi il merito del lavoro altrui e di riscrivere la storia del gaming:

"Ero presente per la nascita di Sonic the Hedgehog, e quando è uscito il memo, hanno detto a ogni dipendente: 'Vogliamo inventare il nuovo personaggio mascotte assassino di Mario. Vogliamo che ognuno abbia un'idea.' Li ho visti scegliere i vincitori. Ho visto Yuji Naka rubare il merito per questo."

Continua con un esempio specifico nell'intervista di come crede che Naka abbia tagliato gli angoli durante la sua carriera, e ritiene che Ohshima, e forse anche altri, avrebbero dovuto ricevere più credito per Sonic the Hedgehog:

"Ho visto [Naka] a un certo punto salire sul palco e ricevere un premio alla carriera per aver creato Sonic the Hedgehog. L'ho visto rilasciare un'intervista in cui ha spiegato perché ha deciso di rendere Sonic blu e, come sai, non è stato responsabile di nulla di tutto ciò. Era tutto questo [Naoto] Ohshima, e Ohshima-san è una delle persone più meravigliose e dal cuore gentile che incontrerai mai nella tua vita.

L'unico motivo per cui ho accettato di parlare con il tipo che ha scritto Console Wars è stato perché volevo chiarire la verità, e sono davvero orgoglioso che ora sia stato registrato... Era semplicemente così maligno nel cercare di riscrivere la storia. Sai che Ohshima-san ha lavorato su Blinx il Gatto. Quando abbiamo fatto il debutto su Xbox One, lui era lì, e Naka-san è stato invitato ma si è rifiutato di sedersi nella stessa fila di Ohshima-san perché ha accusato Ohshima-san di aver cercato di rubargli il credito."

L'anno prossimo, Naka sarà di nuovo un uomo libero. Il suo ultimo gioco è stato il criticamente criticato Balan Wonderworld del 2021, in cui ha partecipato anche Ohshima. Tuttavia, si concluse con un grosso litigio e Naka fu licenziato da Square Enix sei mesi prima del completamento. Non è chiaro se Naka tornerà mai nell'industria del videogioco.