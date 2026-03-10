Ex dipendente Ubisoft: "Ora lo studio è odiato da gran parte del pubblico"

HQ

Molti di noi ricordano Ubisoft com'era un tempo. Un team colmo di passione e creatività che ha prodotto alcuni dei giochi più amati dell'industria, sembrando trasformare tutto ciò che toccavano in oro durante il primo decennio del XXI secolo.

Da Assassin's Creed a Far Cry, Ghost Recon Advanced Warfighter, Splinter Cell, Rayman e Prince of Persia, solo per citarne alcuni. Ma negli ultimi anni, quell'immagine si è sgretolata – e le critiche sono state feroci, non solo da parte dei giocatori e della stampa, ma anche internamente.

In un'intervista, un ex dipendente Ubisoft (che sceglie di rimanere anonimo) parla di come lo studio abbia perso sia la direzione che la fiducia, sostenendo allo stesso tempo che il disgusto che molti giocatori provano per loro oggi si riflette anche internamente. Molti di coloro che lavorano lì odiano attivamente il loro ambiente di lavoro e la sua cultura.

Dice:

"È difficile immaginare che Ubisoft faccia di nuovo un grande successo. Difficile ma tutt'altro che impossibile. Ora sono odiati da una grande parte del pubblico per un decennio di uscite deludenti, odiati da molti dei loro stessi sviluppatori."

Secondo la fonte, i problemi sono in gran parte legati alla leadership e a problemi ricorrenti di produzione, in cui l'azienda ha ripetutamente fallito nell'identificare e rompere i modelli distruttivi che si presentano più e più volte. In molti casi, le conseguenze sono ricadute sugli stessi sviluppatori, mentre la responsabilità più alta nell'organizzazione è stata più diffusa.

Tuttavia, crede che, anche se oggi è difficile vedere Ubisoft ricambiare la situazione, soprattutto sotto la gestione attuale, un ritorno sia possibile. Dopotutto, l'azienda possiede ancora una collezione di marchi incredibili e una ricchezza di talenti.

Cosa pensi debba succedere affinché Ubisoft riesca a controllare i suoi problemi?