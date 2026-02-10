Ex educatore francese accusato di abusi sessuali su 89 minori in decenni

HQ

I procuratori francesi hanno accusato un ex educatore di 79 anni di stupro aggravato e aggressione sessuale su 89 minori, a seguito di un'indagine che ha scoperto presunti abusi che si estendono per oltre cinque decenni e diversi continenti (tramite The Local France). Il sospetto, Jacques Leveugle, è stato incriminato nel 2024 ed è rimasto in custodia da allora, secondo il pubblico ministero di Grenoble Étienne Manteaux, che lo ha nominato pubblicamente e ha esortato potenziali vittime e testimoni a farsi avanti.

Le autorità affermano che i presunti crimini sono avvenuti tra il 1967 e il 2022 in paesi come Germania, Svizzera, Marocco, Niger, Algeria, Filippine, India e Colombia, oltre che nel territorio d'oltremare francese della Nuova Caledonia. Leveugle lavorò a livello internazionale come insegnante e istruttore freelance, includendo anche il ruolo di insegnante di francese e di speleologia. Gli investigatori hanno identificato le vittime tramite numerosi documenti scritti trovati su una chiavetta USB, in cui il sospettato faceva riferimento a rapporti sessuali con minorenni di età compresa tra i 13 e i 17 anni.

L'indagine ha inoltre scoperto confessioni di Leveugle su due omicidi separati avvenuti decenni prima. I pubblici ministeri hanno detto che ammise di aver soffocato la madre terminale negli anni '70 e successivamente di aver ucciso la zia anziana negli anni '90, affermazioni citate in scritti personali descritte come "memorie" in più volumi. Il caso ha scioccato gli investigatori per la sua portata e durata, con le autorità che avvertono che altre vittime potrebbero ancora presentarsi man mano che le indagini proseguiscono...