Ex giocatori di Star Wars, Lo Hobbit e Paddington si uniscono al cast della terza stagione di Fallout

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Man mano che Fallout continua a essere uno dei più grandi successi di Prime Video, vediamo sempre più grandi nomi arrivare per la serie. Nella terza stagione sono state confermate tre nuove star, tra cui Manny Jacinto, Emily Mortimer e Thomasin McKenzie.

Jacinto è recentemente conosciuto per aver interpretato lo Straniero nella serie di Star Wars The Acolyte. Dopo la cancellazione dello show, è bello vedere Jacinto di nuovo in azione. Mortimer ha recitato in innumerevoli film e serie TV famosi, ma probabilmente la gente la riconoscerà per il suo ultimo ruolo come la nuova Mrs. Brown di Paddington in Perù. McKenzie può essere conosciuta per i suoi ruoli in Old, Jojo Rabbit e Last Night in Soho, ma ha avuto anche un ruolo come Astrid nei film de Lo Hobbit.

Non si sa chi interpreteranno questi tre quando arriveranno nel Wasteland, poiché Amazon non ha rivelato questa informazione nel post social che annunciava la loro inclusione. Tuttavia, con la guerra all'orizzonte a New Vegas, è possibile che ne vedremo un paio interpretare nuovi cattivi, o forse assistenti utili mentre Lucy e Maximus cercano di evitare la distruzione totale causata dal conflitto tra la NCR e la Legione di Cesare.