Ex ministro della giustizia della Corea del Sud condannato a 25 anni di carcere

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L'ex ministro della giustizia sudcoreano Park Sung-jae è stato condannato a 25 anni di carcere per il suo coinvolgimento nel fallito tentativo di legge marziale che ha coinvolto l'ex presidente Yoon Suk Yeol, come riportato da Reuters e YLE.

La sentenza riguarda gli eventi avvenuti nel dicembre 2024, quando il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol dichiarò lo stato di emergenza nel paese, che fu revocato dal parlamento poche ore dopo. Per questo motivo, l'ex presidente fu successivamente condannato all'ergastolo. Il tribunale stabilì che egli utilizzò lo stato di emergenza per paralizzare il parlamento in una disputa politica.