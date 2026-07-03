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Sembra che l'ex olimpionico David Hearn non la caverà facilmente per aver presumibilmente vandalizzato il transatlantico alla base della Reflecting Pool a Washington D.C. La piscina è stata oggetto di ristrutturazioni recentemente, che non sono andate esattamente lisce come previsto, ma il presidente Donald Trump ha spesso affermato che i problemi sono in realtà più il risultato di atti vandalici che altro.

Hearn è una delle persone accusate di vandalismo della piscina iconica, poiché il canoista è stato recentemente trattenuto dalle autorità locali per aver presumibilmente vandalizzato il bordo alla base della piscina, cosa che Hearn nega attivamente.

Tuttavia, l'ultimo sviluppo di questo procedimento ha portato l'ex olimpionica a essere incriminata per queste accuse, con la procuratrice degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, Jeanine Pirro, che ha sostenuto che Hearn ha commesso un "atto deliberato" di vandalismo e che ciò ha causato più di 1.000 dollari di danni. Pirro prosegue affermando che "questo è un caso con prove enormi."

Non sono ancora emerse ulteriori informazioni, ma secondo Sky News, Pirro segnala anche che sono già stati effettuati altri sei arresti per reato minore in relazione al vandalismo della piscina.