Ex olimpionico nega di aver vandalizzato la piscina riflettente di Washington D.C.

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Potresti essere a conoscenza della situazione in corso presso il monumento della piscina riflettente di Washington D.C., ma se non è così, lasciamo che facciamo un rapido riepisso.

Il presidente Donald Trump ha deciso che il monumento era stato lasciato in disordine dagli ex presidenti (senza dimenticare che Trump ha servito anche tra il 2017 e il 2021...) e ha deciso di destinare 14 milioni di dollari di fondi per ristrutturare la piscina. L'obiettivo era eliminare le alghe formate, mentre veniva posato un nuovo fondo blu con bandiera americana per dargli un nuovo aspetto. Tuttavia, poco dopo le alghe sono tornate e il nuovo fondo ha iniziato a staccarsi, causando altri problemi che hanno dovuto essere risolti e ristrutturati.

Da questa situazione, Trump ha dichiarato in più occasioni che la piscina è stata colpita da vandali, con un esempio di David Hearn, 67 anni, che sarebbe stato arrestato per aver vandalizzato la piscina venerdì. Hearn, ex canoista olimpico, ha dichiarato che ciò è falso e che stava semplicemente passando davanti alla piscina durante un giro in bicicletta quando ha deciso di infilare la mano e toccare il fondo per comprendere lo stato della piscina, ma ciò non ha impedito alla Guardia Nazionale e alla Polizia del Parco di arrestarlo.

Secondo Sky News, Hearn ha ora rilasciato una dichiarazione in cui menziona di essere semplicemente "un cittadino curioso" e di aver "allungato la mano per vedere che sensazione si sentiva. Era molto soffocante." Ora sta anche cercando aiuto legale, poiché gli viene chiesto di comparire in tribunale a luglio per rispondere di queste accuse.

Anche se può sembrare minore, Trump è stato molto vocale nel perseguire chi 'vandalizza' la piscina, con una recente dichiarazione del Presidente su Truth Social che ha aggiunto: "Questi sono crimini molto gravi legati alla distruzione dei Monumenti Nazionali. Anni di carcere!"