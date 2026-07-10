Ex olimpionico si dichiara non colpevole delle accuse di vandalismo a Washington D.C.

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Se hai seguito la copertura di World News di Gamereactor nelle ultime settimane, sarai a conoscenza degli eventi riguardanti l'ex canoista olimpico David Hearn e la Rifletting Pool a Washington D.C. Il monumento criticato è stato sulle prime pagine a causa di tentativi di ristrutturazione falliti che il presidente Donald Trump attribuisce a atti vandalici, con Hearn coinvolto in questo procedimento dopo essere stato arrestato da funzionari del Parco Nazionale degli Stati Uniti che sostengono che stesse manomettendo la nuova fodera sul fondo della piscina.

Recentemente, Hearn è stato incriminato per atti di vandalismo con la Procuratrice degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, Jeanine Pirro, che ha espresso che Hearn ha commesso un "atto deliberato" di vandalismo che ha causato oltre 1.000 dollari di danni, trattandosi di un "caso con prove enormi."

Secondo BBC News, Hearn è accusato di distruzione di proprietà, accusato di aver causato danni per un valore di 1.000 dollari. Tuttavia, nonostante queste accuse, Hearn continua a sostenere di non aver vandalizzato la piscina, di non essere colpevole e piuttosto di aver semplicemente toccato un pezzo di fodero che era stato "delaminato".

L'avvocato di Hearn, Norm Eisen, ha dichiarato: "Se il signor Hearn può essere accusato di un reato grave per aver toccato la Rifletting Pool, ogni americano è a rischio. Non è un crimine toccare la Piscina Riflettente, toccare l'acqua, negli Stati Uniti d'America."

La prossima fase di questo procedimento è prevista un'udienza in tribunale prevista per il 5 agosto.